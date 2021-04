Papiertonne brennt: Serie von Brandstiftungen in Wolfsburg geht weiter

Stadtmitte

Und wieder brannte ein Müllcontainer: Am Montagabend musste die Berufsfeuerwehr im Schachtweg einen brennenden Altpapiercontainer löschen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Laut Polizei bemerkte ein aufmerksames Paar am Montag gegen 20.40 Uhr eine kleine Menschengruppe, die von den Müllcontainern am Kulturzentrum Hallenbad weglief. Als das Paar in Höhe der Müllcontainer ankam, sah es, dass ein Papiercontainer in Flammen stand. „Geistesgegenwärtig zog der Zeuge den brennenden Container zwischen zwei anderen Müllcontainern hervor, so dass ein Übergreifen des Brandes verhindert werden konnte“, sagte Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Beim Brand wurde der Papiercontainer zerstört

Obwohl die Berufsfeuerwehr schnell vor Ort war, konnte sie nicht mehr verhindern, dass der Altpapiercontainer bei dem Brand zerstört wurde. Die Polizei ermittele nun, so aus dem Bruch, ob der Brand von Montagabend in Zusammenhang mit einem Brand vom vergangenen Samstag stehe – damals hatte ein Müllcontainer in der Roseggerstraße gebrannt. Auch in den Tagen davor hatte es im Stadtgebiet Brandstiftungen an Müllcontainern gegeben.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Sie können sich unter der Rufnummer 053 61/ 46 460 bei der Polizei melden.

Von der Redaktion