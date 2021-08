Wolfsburg

Welche Blumen mögen Schmetterlinge und Bienen eigentlich? Diese Frage beantwortet die Stadt Wolfsburg sehr anschaulich: Sie hat im Bereich des Arenasees im Allerpark insgesamt 15 Palettenbeete aufgestellt. Dort werden auf kleinen Flächen einige Nahrungspflanzen von ausgewählten Schmetterlings- und Bienenarten gezeigt.

Schilder an den einzelnen Standorten erklären Interessierten die einzelnen Schmetterlings- und Bienenarten sowie die dazugehörigen Pflanzen. Damit soll veranschaulicht werden, dass sich einheimische Insekten auf bestimmte Pflanzenfamilien oder sogar nur eine Pflanzenart als Nahrungsquelle spezialisiert haben.

Ein breites Nahrungsangebot auf Balkon und im Garten schaffen

Weiterhin sollen die unterschiedlichen Pflanzenmischungen als Anregung für die Bevölkerung dienen, selbst aktiv etwas gegen das Insektensterben beizutragen. Indem im Garten, in Blumentöpfen oder Balkonkästen entsprechende Pflanzen verwendet werden, lässt sich für Schmetterlinge und Bienen ein breiteres Nahrungsangebot schaffen.

Was muss man Pflanzen, damit sich der Aurorafalter wohl fühlt? Hier kann man’s nachlesen – und sogar sehen. Quelle: Roland Hermstein

Die Palettenbeete sind mit informativen Schildern rund um die Insekten ausgestattet. Quelle: Roland Hermstein

Zudem soll hiermit unter anderem für ein höheres Verständnis für sogenannte Unkräuter und auch dem stärkeren Wuchs dieser Pflanzen geworben werden, wodurch es augenscheinlich zu nicht gepflegt erscheinenden Stellen in den städtischen Grünanlagen kommen kann.

Beete bleiben bis Ende September 2021 im Allerpark

„Mit diesen Palettenbeeten werten wir nicht nur den öffentlichen Raum auf, sondern weisen auch auf ökologische Aspekte hin. Die aufgestellten Beete samt Beschilderung verbleiben dann bis etwa Ende September 2021 im Allerpark“, erklärt Goetz Stehr, Leiter des Geschäftsbereiches Grün der Stadt.

Seit einigen Jahren ist das Thema Insektensterben mehr und mehr ins Bewusstsein gerückt. Denn: Weltweit sind in rund 30 Jahren 75 Prozent aller Insekten verschwunden. Die Stadt Wolfsburg hat in den vergangenen Jahren an verschiedenen Stellen bereits Blüh- und Insektenwiesen angelegt. Auch Landwirte und mittlerweile auch etliche Gartenbesitzer beteiligen sich daran.

