Wolfsburg

Die Polizei sucht Zeugen für einen Streit in einer Unterführung der Berliner Brücke am St. Annen-Knoten. Ein ­21-Jähriger und eine ­26-Jährige gerieten dort in Streit. Zwei unbekannte Männer kamen hinzu. „Aus bisher unbekannten Gründen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Paar und den Unbekannten“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Dabei wurden der Wolfsburger und seine Bekannte verletzt. Die unbekannten Männer liefen weiter. Eine Versorgung durch einen Rettungswagen lehnten die Verletzten ab.

Einer der Unbekannten soll etwa 195 Zentimeter groß gewesen sein. Er trug einen Bart sowie eine dunkle Jacke und dunkle Hose. Der zweite Mann war ebenfalls dunkel gekleidet. Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei die beiden unbekannten Männer sowie Zeugen des Vorfalls, sich bei unter Tel. 05361-46460 zu melden.

Von der Redaktion