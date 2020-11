Wolfsburg

Verbrennt die Stadt Wolfsburg unnötig Geld für Feuerschutztreppen? Diesen Verdacht hegt die PUG und verlangt eine Auskunft der Verwaltung. Ratsherr Velten Huhnholz schätzt, dass durch die angemieteten Gerüste bislang Kosten von fast 70 000 Euro angelaufen sind. „Und ein Ende ist nicht in Sicht“, sagt der Politiker.

Über den gesamten Zeitraum betrachtet wären so mehr als 20 000 Euro zusammengekommen

Beispiel „ Freizeitheim West“ am Schlesierweg: Vor einigen Jahren zogen Gruppen der Heilig-Geist-Kita ins Freizeitheim ein. In diesem Zuge sei dort eine provisorische Feuerschutztreppe aufgebaut worden, erklärt Huhnholz. Das äußerst unansehnliche Gerüst gegenüber dem sanierten Einkaufszentrum steht bis heute und verschlingt nach Ansicht des Politikers und Maurermeisters eine Menge Geld. Die Treppe verursacht ihm zufolge Miet- und Vorhaltekosten von geschätzt 350 Euro pro Monat. Über den gesamten Zeitraum betrachtet wären so mehr als 20 000 Euro zusammengekommen.

Anzeige

Feuerschutztreppe am Schullandheim der Stadt Wolfsburg im Harz: Auch hierzu möchte die PUG Antworten von der Verwaltung haben. Quelle: privat

Beispiel Schullandheim der Stadt Wolfsburg in St. Andreasberg: Dort stehen laut Huhnholz zwei dieser Fluchttreppen seit etwa acht Jahren. Nach Rücksprache mit einem Gerüstbauer schätzt der PUG-Rathsherr die monatlichen Mietkosten dort auf 250 Euro je Treppe, also insgesamt 500 Euro pro Monat und geschätzt 48 000 Euro im Laufe der Jahre. Nach Aussage eines Schlossers würde eine solche Fluchttreppe in der Neuanschaffung zwischen 6000 und 8000 Euro kosten, meint Huhnholz. Die Frage, die er sich stellt: Warum hat sich die Stadt nicht irgendwann für eine dauerhafte und langfristig günstigere Lösung entschieden?

Beim Freizeitheim stelle sich die Frage, ob es eine Fluchttreppe überhaupt noch brauche

Der PUG-Ratsherr hat den Eindruck, dass die zunächst übergangsweise angemieteten Feuerschutztreppen schlicht in Vergessenheit geraten sind. „Irgendwann muss doch mal eine Entscheidung gefällt werden“, sagt er. Beim Freizeitheim am Laagberg stelle sich nach dem Auszug der Kita zudem die Frage, ob es eine solche Fluchttreppe dort überhaupt noch brauche.

Die PUG wartet Huhnholz zufolge bereits seit einigen Wochen auf eine Antwort der Verwaltung zu dem Thema. Gegenüber der WAZ wollte sich die Stadt zunächst nicht äußern. Ein Sprecher verwies auf die Anfrage der PUG, die noch in Bearbeitung sei und zuerst beantwortet werden soll.

Von Florian Heintz