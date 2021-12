PUG-Antrag schlägt bei Wolfsburger Ratssitzung ein wie eine Bombe

Wolfsburg

Ein relativ harmloser Änderungsantrag zur Geschäftsordnung der PUG wirkte am Mittwoch im Rat der Stadt wie eine Bombe. Es ging formal um Rechtsfragen der Gruppenbildungen. Letztlich aber geht es darum, wie die Parteien miteinander umgehen.

In der allerersten Ratssitzung hatten sich alle deutlich als Gegner der AfD positioniert: Ihre Anträge wurden ohne Diskussion abgeschmettert. In der zweiten nutzten PUG und CDU jetzt den Umstand, dass Abgeordnete der SPD fehlten, um mit ihrer temporären Mehrheit zwei Beschlüsse durchzubringen. Die Bitte aus den Reihen der beiden Gruppen SPD/Zimmermann und Grüne/FDP/Volt, den Geschäftsordnungs-Antrag bis zur nächsten Sitzung zurückzustellen, damit sie sich rechtlich beraten lassen können, verhallte. Begründung: Die Gruppen hätten sich schon vor ihrer Bildung selbst über alle rechtlichen Konsequenzen informieren müssen.

Rechte und Pflichten der Gruppen im Rat

Es geht um folgenden Passus: „Mit der Bildung einer Gruppe stehen die kommunalverfassungsrechtlichen Rechte der beteiligten Fraktionen der neuen Gruppe zu. Den beteiligten Fraktionen bleibt es unbenommen, weiterhin am politischen Leben in der Kommune teilzunehmen, allerdings nicht mehr als mit eigenen Rechten ausgestaltetes Organteil der Vertretung.“ Sandra Straube, Rechtsanwältin und PUG-Ratsfrau, erläuterte in einer Sitzungspause: „Es geht uns um Klarheit.“ Auch darum, ob die SPD und Bastian Zimmermann einzeln Anträge stellen können oder nur gemeinsam. Gleiches gilt für Grüne/FDP/Volt.

Schock für Marco Meiners

Die PUG wählte für die mit 23 Stimmen Mehrheit geänderte Geschäftsordnung eine Formulierung des Rechtswissenschaftlers Christian Wefelmeier, Mitglied des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes im Landtag. „Es gibt auch andere Auslegungen“, bemerkte der Ratsvorsitzende Ralf Krüger nach Rücksprache mit Tim Baedermann vom Rechtsamt. Das aber änderte nichts daran, dass eine Abstimmung grundsätzlich möglich war, weil eine rechtliche Prüfung auch nachträglich folgen kann. „Wie bei allen Beschlüssen“, so Straube in einem Zwischenruf. Marco Meiners (FDP) zeigte sich schockiert von der PUG-Strategie: „Das hätte ich in dieser Form nicht von ihnen erwartet.“

Folgen für Neubesetzung der Dezernatsstelle

Das Abstimmverhalten wurde auf Bitte von PUG-Fraktionssprecher Andreas Klaffehn genauestens erfasst. Grund: Es fehlten sechs Ratsmitglieder, vier aus der SPD und einer aus der AfD. Anwesend waren 41 Stimmberechtigte – was PUG (7 Stimmen) und CDU (14 Stimmen) die Mehrheit auch ohne die AfD sicherte. Mit den gleichen 23 Stimmen beschloss der Rat die Ausschreibung einer neuen Dezernentenstelle für Wirtschaft und Digitales. Beide Gruppen im Rat kündigten an, später aus Prinzip auch dagegen zu stimmen, wenn es um die Besetzung dieser Stelle geht. „Dann werden sie ohne die AfD-Stimmen allerdings keine Mehrheit mehr haben“, sagte Hans-Georg Bachmann, Fraktionssprecher der SPD.

SPD-Ratsherr und Bundestagsmitglied Falko Mohrs meldete sich aus seiner Corona-Quarantäne noch während der Sitzung: „Dass im Rat der Stadt Wolfsburg heute CDU, PUG und AfD gemeinsam stimmen ist ein Tabubruch. Ich bin entsetzt!“ Er habe mehrfach darum gebeten, die Sitzung digital oder hybrid durchzuführen, damit er teilnehmen kann. Dass dem nicht entsprochen wurde, „wirkt jetzt leider etwas taktisch“.

Von Andrea Müller-Kudelka