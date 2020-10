Wolfsburg

Vor rund einem Jahr drehte „Top Gear“-Star Richard Hammond einen viel beachteten TV-Beitrag über das Wolfsburger Volkswagen-Werk. Aktuell dreht der deutsche Autotuner und TV-Moderator Sidney Hoffmann (“PS Profis“) einen Film über Volkswagen. Thema ist die Elektro-Offensive von VW – und ein bisschen mehr.

Sidney Hoffmann dreht eine Runde auf dem Porsche-Trecker – ein Video:

Seit diesem Jahr läuft auf DMAX die Serie „ Sidneys Welt“, in der es – natürlich – um Autos geht. Im Rahmen dieser Serie drehte Hoffmann in Las Vegas: „Damals durfte ich ein Vorserienfahrzeug des ID.3 fahren“, berichtete das Dortmunder Urgestein der WAZ am Montagmittag beim Besuch im Depot der Autostadt. „Jetzt will ich ID.3 und Golf GTE fahren und mir Inspiration für meine Arbeit als Tuner holen. Die E-Mobilität wird jetzt auch Thema bei Autotunern.“

Sidney Hoffmann setzte sich in den Dienstwagen von Ferdinand Porsche

Aber bevor er in die Autos der Zukunft stieg, tauchte der 41-Jährige ganz tief ein in die Vergangenheit: „Wir haben im ZeitHaus der Autostadt gedreht – Wahnsinn!“ Was ihn am meisten beeindruckt hat? „Ich saß im alten Dienstwagen von Ferdinand Porsche“, strahlte Hoffmann. In einem Porsche Typ 60 von 1938 (Käfer): „Mit diesem Fahrzeug ist Ferdinand Porsche damals wirklich gefahren.“

Auch im Autostadt-Depot steuerte Hoffmann zielstrebig auf vier feuerwehrrote Porsche zu: „Diese Trecker fand ich schon als Kind klasse. Ich habe selbst einen Porsche Diesel Junior, den ich jetzt restaurieren will. Damit fahre ich manchmal Brötchen holen“, sagte er lachend. Von ZeitHaus-Chef Andreas Hornig ließ er sich die Porsche-Trecker aus den 1950er und 1960er Jahren genau erklären. Mit dem Porsche Diesel Master von 1961 mit vier Zylindern durfte er sogar eine Runde über den Depothof fahren: „Krass!“

Tuner staunte über den E-Bulli von 1972

Dann staunte er über den Beginn der Elektromobilität bei Volkswagen: Hornig zeigte ihm einen E-Bulli aus dem Jahr 1972. „Schon damals war VW innovativ in Sachen E-Mobilität.“ Der Clou: Das Fahrzeug hatte Batterien, die man tauschen konnte. Der Bus hatte eine Reichweite von rund 80 Kilometern und fuhr als Transporter durch die Werke in Wolfsburg und Hannover – lautlos. Mit dieser Technik war VW damals seiner Zeit voraus, sie setzte sich nicht durch.

Anschließend durfte Kulttuner Sidney Hoffmann dann in der Autostadt ID.3 und GTE fahren – und staunte über Power und Fahrkomfort, begeistert war er vom Design des ID.3: „Echt cool!“ Und Ideen für künftige Tuning-Projekte aus VW-E-Auto-Basis habe er auch schon im Kopf...

„ Sidneys Welt“ startet Anfang November

Wann genau die Wolfsburger Folge ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Fest steht aber, wann die zweite Staffel von „ Sidneys Welt“ beginnt: ab 2. November auf DMAX.

Von Carsten Bischof