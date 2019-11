In Peine stricken Damen Kleidung für Obdachlose und deren Hunde. Sie machen das Ehrenamtlich und in ihrer Freizeit und verbinden so ihr Hobby mit der guten Sache. Was ist Ihre Meinung? Wer an unserer WAZ-Umfrage teilnimmt, kann einen 100-Euro-Gutschein der Konzertkasse gewinnen.