Ostfalia forscht an intelligenter Mikrogasturbine für Elektroflugzeuge

Wolfsburg

Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Präsenzlehrveranstaltungen an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaft aus. Trotzdem tut sich etwas hinter den Labortüren – wie im Labor für Alternative Antriebe am Institut für Fahrzeugbau Wolfsburg, wo der Ingenieur Prof. Robin Vanhaelst an der Fakultät Fahrzeugtechnik an einer Mikrogasturbine für Elektroflugzeuge forscht.

Bei den Elektrofahrzeuge sind die Batterien soweit ausgereift, dass Reichweiten von über 400 Kilometer mit einer angemessenen Durchschnittsgeschwindigkeit keine Herausforderungen sind. Dieses ist bei Elektroflugzeugen anders. „Allein beim Startvorgang werden wesentlich größere Leistungen benötigt“, betont der Professor.

Anzeige

Batterie-Problem: Eine Arbeitsgruppe der Ostfalia Hochschule forscht an einer Mikrogasturbine für Elektroflugzeuge. Quelle: Ostfalia Hochschule

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Als Beispiel: Wird die identische Batterie eines Elektrofahrzeugs mit rund 400 Kilometer Reichweite in ein Elektrokleinflugzeug eingebaut, so würde die erreichbare Flugdauer lediglich 10 bis 20 Minuten betragen. Dieses Zeitfenster ist zu klein, um zum Beispiel den nächsten Landeplatz eines Flughafens zu erreichen. Und selbst wenn, kann sich der Pilot nach der Landung auf eine längere Pause zum Laden der Batterie einstellen.

Mikrogasturbine soll Reichweitenproblem lösen

Deshalb arbeitet die Arbeitsgruppe Alternative Antriebe von Prof. Vanhaelst an einem geeigneten Range Extender, übersetzt Reichweitenverlängerer, – in diesem Falle einer Mikrogasturbine. Diese soll im Vergleich zu anderen Verbrennungskraftmaschinen, wie zum Beispiel der Otto-, Diesel- oder Wankelmotor, die Vorteile intelligent einsetzen.

Ein weiteres Ziel ist es, die Abgasstrahlenergie der Mikrogasturbine je nach gewähltem Flugzeugkonzept als zusätzlichen Vortrieb zu nutzen und nicht nur, wie bei anderen Verbrennungskraftmaschinen, zyklisch in die Umgebung auszustoßen. Diese Funktionsweise ist mit dem eines Strahlentriebwerks von konventionellen Flugmaschinen zu vergleichen. Weitere Informationen gibt es dazu unter www.ostfalia.de/f/aaf

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion