Die Ostfalia Hochschule bietet in Kooperation mit der Stadt Wolfsburg einen neuen Bachelor-Studiengang an, der zum Wintersemester 2021/22 starten soll: Kindheitspädagogik und Gesundheit. Er soll sowohl für Interessierte als Vollstudium direkt nach dem Abitur als auch berufsbegleitend anwählbar sein. 2013 hatte Stadträtin Iris Bothe erstmals vorbereitende Gespräche mit dem Präsidium der Hochschule geführt, später kamen das Kultus- und das Wissenschaftsministerium hinzu. Schließlich waren alle maßgeblich Entscheidenden – wie sie – überzeugt: „Die Bandbreite pädagogischer Berufe muss größer werden.“

Dem Fachkräftemangel begegnen

„Im Hinblick auf den Ausbau der Kindertageseinrichtungen, Schaffung des Rechtsanspruches und die flächendeckende Einrichtung des Ganztags an Wolfsburger Schulen war und ist der Bedarf an pädagogischen Fachkräften groß und erforderte neue Wege im Rahmen des kommunalen Bildungsmanagements“, betont die Stadträtin. Ein Ratsbeschluss von 2015 ermöglichte die Anschubfinanzierung und das Projekt „Entwicklung und Erprobung von (Weiter-)Bildungsangeboten in den Bereichen Gesundheit, Erziehung und Soziales“ an der Fakultät Gesundheitswesen in Wolfsburg

Prof. Sandra Tschupke von der Ostfalia stellte dem Schulausschuss den mittlerweile vom Land genehmigten neuen Studiengang vor. „Es gibt ein großes Interesse an frühkindlicher Bildung und auch ein großes Interesse an einem berufsbegleitenden Format“, berichtete sie mit Blick auf die Bildungsbedarfsanalyse 2016/17. Der neue Studiengang soll über sieben Semester laufen und beinhaltet mehrere Praxisphasen sowie E-Learning. Mit nur zwei bis drei zwingend notwendigen Präsenztagen pro Woche vor Ort in Wolfsburg sei er auch gut als berufsbegleitender Studiengang für Absolventen mit Vorkenntnissen geeignet.

Unterstützung der Stadt

Die Bedarfsanalyse läuft laut Stadtverwaltung noch bis zum Sommer 2022 weiter und wird mit einem Zuschuss in Höhe von 431 000 Euro gefördert. Zudem will die Stadt den Studierenden Praktikumsverträge für Praxisphasen anbieten und qualifizierte Mitarbeitende für eine Lehrtätigkeit an der Ostfalia freistellen. „Der neue Studiengang wird der Stadt helfen, Fachkräfte in Wolfsburg zu binden und neue zu gewinnen“, hofft Iris Bothe.

