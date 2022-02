Wolfsburg

Uljana Möser hält einen frisch gedruckten Flaschenöffner in den Händen – ein Produkt wochenlanger Forschungsarbeit. „Die Möglichkeit, mit dem 3D-Druck aus Altem etwas Neues zu schaffen, hat mich sofort fasziniert“, sagt sie. Für ihre Bachelor-Arbeit untersuchte die Ostfalia-Studentin ein Verfahren, um aus alten Feuerzeugen 3D-Druck-fähiges Material zu schaffen.

Ihre Abschlussarbeit ist Teil eines größeren Forschungsprojektes, geleitet von Prof. Dr. Achim Schmiemann von der Ostfalia Hochschule in Wolfsburg. Das Ziel: Alte Feuerzeuge einsammeln zu 3D-Druck-fähigem Material machen. Möser studiert „Material und Technisches Design“ im 7. Semester. Der Studiengang befasst sich mit Produktdesign unter Berücksichtigung technischer Herstellungsmöglichkeiten. „Diese praktischen Arbeiten sind neben Konzept- und Ideenentwicklung ganz wichtiger Bestandteil des Studiums bei uns“, erklärt Sylvia Ott-Welke, Diplom-Ingenieurin für Verfahrenstechnik und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ostfalia. Mösers Arbeit ist Teil eines größeren Forschungsprojektes der Ostfalia und der Harsenberger Umweltfirma LRD, finanziell gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Es verfolgt den Gedanken, die alten Feuerzeuge für den 3D-Druck zu verwenden. Dann können Dinge wie Uljana Mösers Flaschenöffner daraus gedruckt werden.

160 Millionen Feuerzeuge landen jedes Jahr im Müll

„In Deutschland werden jedes Jahr etwa 160 Millionen Einwegfeuerzeuge verkauft – wenn sie entsorgt werden, gehen wertvolle Rohstoffe verloren“, sagt Projektleiter Prof. Dr. Achim Schmiemann von der Ostfalia Hochschule Wolfsburg. Vor allem seien das Kunststoffe und Metalle. Um das zu ändern, soll bei seinem Projekt ein Konzept für mögliche Sammelstellen bis zu sicheren und kostengünstigen Recyclingverfahren entstehen. Die einzelnen Verfahrensschritte um die Feuerzeuge zu sortieren, zu zerkleinern und einzuschmelzen stünden bereits.

Bei Recycling drohen Explosionen

„Handlungsbedarf ist noch bei der sicheren Entfernung der Restgase aus den Feuerzeugen“, so Schmiemann. Denn in der Regel landen Feuerzeuge im Müll, wenn ihr Gasbehälter noch halb voll ist. „Wir arbeiten aktuell an einem sicheren und kostengünstigen Verfahren, um große Mengen dieser alten Gasbehälter zu leeren.“ Denn die Entsorgung nicht leerer Feuerzeuge im Restmüll kann gefährlich werden: Schon im Müllfahrzeug können die Gase verpuffen, würde man sie mit den Gasresten recyceln, bestünde Explosionsgefahr.

Damit die Feuerzeuge künftig nicht im Restmüll landen, macht sich das Forschungsteam auch zu den Sammelmöglichkeiten Gedanken. In Luxemburg gibt es bereits ein solches System: „Dort haben Verbraucher die Möglichkeit, ausgediente Feuerzeuge zum Beispiel in Supermärkten oder Tankstellen abzugeben“, sagt Schmiemann. Danach landeten die Feuerzeuge allerdings in der Müllverbrennungsanalage. Zusammen mit der Firma LRD Löschmittel-Recycling und Umweltdienste soll ein System entstehen, das wie bei Batterien auf Sammelboxen im Einzelhandel beruht. Die Gespräche von LRD mit den Discountern liefen bereits, könnten allerdings noch länger dauern. „Die Discounter wünschen sich noch ein wesentlich umfangreicheres Konzept was Anreize und spezielle Sammelboxen angeht.“ Deswegen möchte Schmiemann sein Projekt kostenneutral verlängern. Außerdem sucht er noch Studenten, die sich einbringen möchten: „Zum Beispiel im Rahmen von Projekten, Studienarbeiten oder Abschlussarbeiten.“

So funktioniert 3D-Druck 3D-Drucker können reale, dreidimensionale Objekte drucken. Als Vorlage dient dabei keine Textdatei, sondern eine Datei mit einem 3D-Modell, das sich am Computer entwerfen lässt. Mit diesen 3D-Dateien erschafft der Drucker Schicht für Schicht das gewünschte Objekt. Als „Tinte“ dienen schmelzbare Materialen, Pulver oder spezielle Flüssigkeiten. Millimeter für Millimeter tragen die Drucker dünne Schichten auf und härten diese einzeln aus. So entsteht das Objekt aus der Datei als reales Teil – je nach Größe dauert das mehrere Stunden oder Tage.

Von Niklas Jan Engelking