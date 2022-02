Ostfalia: Das ist der neue Studiengang IT-Sicherheit

Wolfsburg/Wolfenbüttel

Die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften erweitert zum Wintersemester 2022/23 ihr Studienangebot um den Bereich „IT-Sicherheit“. Der gleichnamige sechssemestrige Online-Studiengang wird im Rahmen des bundeslandübergreifenden Verbunds „Virtuelle Fachhochschule“ angeboten.

Mathematik, Informatik und Programmierung stehen auf dem Lehrplan

Der Bedarf der Unternehmen, gegen Schadsoftware und Bedrohungen aus dem Internet geschützt zu sein, wächst seit Jahren kontinuierlich. „Daher möchten wir den Bereich der IT-Sicherheit in einem eigenen Studiengang abbilden und so unser derzeitiges Studienangebot, bestehend aus den Studiengängen Informatik, Medien-, Wirtschaftsinformatik und Digital Technologies, weiter ausbauen“, erläutert Kai Gutenschwager, Dekan der Fakultät Informatik.

Neben Grundlagen der Mathematik, Informatik und Programmierung erwerben die Studierenden Kenntnisse in Verschlüsselungstechnologien, IT-Forensik sowie in der Absicherung von Software, Hardware und Netzwerken. Auch Fragen des digitalen Selbstschutzes und der betrieblichen Umsetzung von Sicherheitskonzepten stehen auf dem Programm.

Ein Teilzeit-Studium ist möglich

Das didaktische und methodische Konzept erlaubt es Interessierten, den Studiengang bei Bedarf in Teilzeit zu studieren. Neben den multimedialen Lernmaterialen für das Selbststudium vermitteln die Lehrenden die Inhalte in Webkonferenzen, die abends unter der Woche stattfinden. An ausgewählten Wochenenden finden freitags und samstags Präsenzveranstaltungen am Campus in Wolfenbüttel statt.

„Dieses Betreuungskonzept hat sich für unsere bereits bestehenden Online-Studiengänge bewährt“, erklärt Torsten Sander, Leiter des Studiengangs. „Mit dem Online-Studiengang IT-Sicherheit sprechen wir vor allem Berufstätige an, die sich in diesem Feld spezialisieren möchten.“ Für die Bewerbung benötigen Interessierte die Fachhochschulreife oder alternativ den Nachweis einer geeigneten beruflichen Vorbildung.

