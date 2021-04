Osterpakete für die Bewohner der Obdachlosensiedlung

Wolfsburg

Was gehört zu einem anständigen Osterfrühstück? Natürlich: am besten bunte Eier, Brot, gerne Osterstollen, Kaffee, Milch und und und. Was für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit ist, können sich die Bewohner der Obdachlosenunterkunft in der Borsigstraße jedoch nicht leisten. Keiner weiß das besser, als die Eheleute Monika und Wolfgang Schmidt von der Kirchengemeinde St. Christophorus, die sich seit vielen Jahren um die Bewohner kümmern. Auch von der Corona-Pandemie ließen sich die beiden in diesem Jahr nicht aufhalten und überbrachten ihren Schützlingen in der Borsigstraße Lebensmitteltüten mit allen notwendigen Zutaten für ein gelungenes Osterfest.

Dabei ist die alljährliche Aktion durch die Pandemie nicht gerade einfacher geworden. Wie überall gelten strenge Hygieneauflagen. Fuhren die Schmidts sonst mit Autos voller Lebensmittel vor, die sie an die Bewohner verteilten, muss nun alles separat in Taschen verpackt werden. „Wir zahlen im besten Fall 65 Cent pro Beutel“, berichtet Wolfgang Schmidt. Zurückgenommen werden können diese zudem ebenfalls nicht. Weil die Schmidts nicht nur an Ostern und Weihnachten, sondern wöchentlich die Bewohner mit Lebensmitteln versorgen, sind die aufgelaufenen Zusatzkosten immens. „Da kommt schon was zusammen“, betont Monika Schmidt.

Schnellecke-Stiftung macht Osteraktion möglich

Gut also, dass man mit der Margarete-Schnellecke-Stiftung einen großzügigen und verlässlichen Partner hat. Diese Osteraktion machte die Stiftung mit einer Spende von 2000 Euro möglich. Die Vorsitzende Carolin Külps war am Ostersamstag selbst vor Ort und überreichte die Pakete gemeinsam mit den Schmidts an die Bewohner.

Monika Schmidt hatte dabei das Kommando. Zielsicher hatten sie für jeden Bewohner die richtige Tüte parat. denn schon beim Packen hatten sie die Vorlieben und eventuellen Allergien der Bewohner berücksichtigt – so gut kennt sie ihre Schützling mittlerweile. „Die beiden tun so viel für die Menschen im Allgemeinen, und denken dabei noch an jeden einzelnen Bewohner persönlich. Das ist einfach bewundernswert“, sagte Külps.

„Man kriegt aber auch ganz viel zurück“, gibt sich Monika Schmidt bescheiden. Und in der Tat: Die Freude in den Gesichtern der Bewohner der Obdachlosensiedlung war nicht zu übersehen.

Von Steffen Schmidt