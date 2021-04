Wolfsburg

Was tun, wenn Kinder wegen Corona nicht zur Kunstvermittlung ins Museum kommen können? Man geht zu ihnen, entschied die Städtische Galerie. Und zwar mit der putzigen Kunstfigur Kreativ-chen, die die Kunstpädagogin und-therapeutin Birgit Fabian extra dafür erschaffen hat. Zunächst gab Kreativ-chens Anleitungen für Kunstideen in Videos, mittlerweile auch in Tüten, die es im Schloss gibt. Für Ostern hat Kreativ-chen sich etwas Besonderes ausgedacht.

Kinder können ihr ganz persönliches Wolfsburger Schloss gestalten. Also ein Schloss für Zuhause. Birgit Fabian hat das „echte“ historische Gemäuer, in dem die Städtische Galerie untergebracht ist, gezeichnet. Mit prächtiger Fassade, schwerem Tor und verschnörkelten Fenstern. Dazu gibt es in der Oster-Kreativ-chen-Tüte noch ein Blatt Papier, auf dem nur die Umrisse des Schlosses zu sehen sind. „Die Kinder können das Schloss ganz nach ihren eigenen Vorstellungen kreieren“, erklärt Birgit Fabian.

Eigene Ideen entwickeln, das ist Birgit Fabian ganz wichtig

Eigene Ideen entwickeln, das ist ihr wichtig. Sie will nur Anstöße geben. Einer davon ist, Teile aus der Schloss-Vorlage ausschneiden und selbst etwas dazu malen. Wer möchte, kann sich außerdem aus der Vorlage eine Collage erstellen: Dafür sind Möbel-Werbeprospekte ideal. Dort lassen sich prima Bett, Schränke, Sofa, Tisch und Stühle ausschnippeln und für das eigene Schloss verwenden.

Das Papier-Schloss kann aber noch mehr. Auch eine 3-D-Variante lässt sich aus der Vorlage basteln. „Kinder richten gern Häuser und Zimmer nach ihren eigenen Vorstellungen ein“, weiß Birgit Fabian aus dem Flüchtlingsprojekt des Fördervereins der Städtischen Galerie „Jugend in der Galerie“, bei dem sie mitarbeitet.

Das Kreativ-chen ist weder Tier noch Mensch

Regelmäßig besuchte sie Einrichtungen, in denen geflüchtete Familien leben. Die Wohnsituation dort ist nicht so einfach. Gerade für Kinder. Kunst hilft ihnen, ihre Erlebnisse – auch die von der Flucht – aufzuarbeiten. Als Corona kam, waren persönliche Besuche nicht mehr möglich, deshalb kam die Idee auf, die Anleitungen für kreative Kunstideen in eine Tüte zu packen und in den Unterkünften abzugeben. Das Kreativ-chen gab es da noch nicht, dafür gab es ein kleines Geschenk wie Lesebücher und einen Malkasten für die Kinder.

Das Kreativ-chen stammt von Birgit Fabian. Es ist weder Tier noch Mensch. „Es war ursprünglich mal ein Farbklecks“, erklärt die Nordsteimkerin. Den sie mit einem Eding-Stift zu einer lustigen Figur gestaltete. Den ersten Auftritt hatte Kreativ-chen nicht in der Tüten-Aktion, sondern in kurzen Videos, die die Kunst-Therapeutin selbst mit ihrem Smartphone dreht.

Kurze Videos in Stop-Motion-Technik gedreht

Und zwar in Stop-Motion-Technik: Grundlage dafür ist ein Bild, an dem immer nur eine Kleinigkeit verändert wird. So geht das Bild für Bild. Aneinandergereiht sehen die Bilder wie ein normaler Film aus. „Das funktioniert wie Daumenkino“, erklärt Birgit Fabian. Dafür musste sie das Kreativ-chen in verschiedenen Größen mit unterschiedlichen Details malen. Für ein so genanntes „Sonnenbild“ bekam die Figur ein Herz in den Bauch geschnitten. Filmset ist übrigens ein Pappkarton.

Mittlerweile gibt es jeden Monat ein neues Kreativ-chen-Video. Jedes bietet kreative Vorschläge, die vom Knitterbild bis zum persönlichen Schloss reichen.

