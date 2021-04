Wolfsburg

Viele Menschen haben sich auf relativ normale Feiertage gefreut. Doch der hohe Inzidenzwert in Wolfsburg sorgt für weitere Einschränkungen. Wie gelingt dennoch ein entspanntes Osterfest und wie kann mit der Krise umgegangen werden? Die WAZ sprach mit dem Superintendenten Christian Berndt über die aktuellen Herausforderungen und den Wandel der Kirche.

Seit über einem Jahr Pandemie. Wie geht es Ihnen und wie ist die Stimmung in den Gemeinden?

Berndt: Der Dauerzustand der Krise ist anstrengend, weil man nie weiß, ob Pläne wirklich umgesetzt werden können. Somit fehlt die Routine bei der Arbeit und im privaten Umfeld, die einem Sicherheit vermittelt. Dieses ständige Anpassen und Umdenken führt sicherlich dazu, dass manche Menschen aus dem Kirchenkreis, in den Gemeinden und Einrichtungen auf dem Zahnfleisch gehen. Doch trotz der Herausforderungen, finde ich immer wieder Energie. Und diese Kraft sehe ich auch bei den ehrenamtlichen und beruflich-tätigen Mitarbeitenden. Einige haben sich nicht nur auf die Situation eingelassen, sie gehen deutlich über ihre Komfortzone hinaus und entwickeln immer wieder neue Ideen.

„Jetzt merken wir, dass das Licht immer nur kurz aufflackert“

Viele haben sich auf relativ normale Oster-Feiertage gefreut. Jetzt ist wieder Lockdown. Wie gelingt dennoch ein entspanntes Osterfest?

Berndt: Viele haben am Ende des Tunnels ein helles Licht gesehen und sich auf entspannte Tage gefreut. Jetzt merken wir, dass das Licht immer nur kurz aufflackert. Daher erfordert dieses Ostern wieder Nachsicht, Besonnenheit und Verzicht. Wir sollten aber überlegen, warum wir auf das Osterfeuer oder das Frühstück mit der Familie verzichten. Wir tun es für unsere eigene Gesundheit und aus Nächstenliebe, zum Beispiel gegenüber dem Pflegepersonal. Ich weiß, dass der andauernde Verzicht schwer ist und mir fällt er auch schwer. Doch diese Enttäuschung sollte nicht zu Selbstmitleid oder Frust führen. In diesem Zusammenhang nenne ich meinen Krisenspruch aus dem zweiten Timotheus-Brief: „Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geister der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit!“ Wir dürfen uns das Leben nämlich nicht ruinieren lassen und nur auf die Furcht gucken oder darauf was uns fehlt. Wir sollten Ostern nutzen, um zu überlegen, was wir trotz der Pandemie machen können. Wir können Briefe und Pakete versenden, mit Freunden am Telefon singen, beim Video-Chat lachen und einen Gruß austauschen oder etwas basteln.

Zur Person: Christian Berndt Christian Berndt wurde 1967 in Hannover geboren und wohnt in Wolfsburg an der Christuskirche. Er ist verheiratet mit der Kirchenmusikerin Lorrie Berndt und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit fährt er Ski, macht Kraft- und Ausdauersport, segelt und fotografiert leidenschaftlich gerne. Seit August 2018 ist er Superintendent des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen. Christian Berndt studierte von 1987 bis 1995 evangelische Theologie in Münster, Dallas (Texas, USA) und Göttingen. Sein Vikariat durchlief er von 1991 bis 1992 und 1996 bis 1998 in San Angelo (Texas, USA) und in Göttingen. Von 1998 bis 2018 war Christian Berndt Pastor der evangelisch-lutherischen Markusgemeinde in Stade.

Wie sehen die Oster-Gottesdienste aus?

Berndt: Das ist schon das zweite Osterfest, bei dem wir nicht überall in Präsenz zusammen sein können. Im vergangenen Jahr wurden die Kirchen auf Anordnung des Landes komplett geschlossen, sie waren lediglich für das stille Gebet geöffnet. Diesmal entscheidet jeder Kirchenvorstand, ob ein Gottesdienst in Präsenz angeboten wird. Diese Entscheidung haben sich die Verantwortlichen nicht leicht gemacht, es gibt dazu Empfehlungen unserer Landeskirche, die ich teilweise noch kommentiere. Allerdings spreche auch ich nur Empfehlungen aus, und in vielen Punkten schließen wir uns der Landeskirche an. Die meisten Gemeinden im Kirchenkreis haben keine Präsenz-Veranstaltungen geplant, oft sind die Kirchen auch schlicht nicht groß genug. In anderen Gemeinden wiederum ist die Entscheidung von den aktuellen Inzidenzwerten abhängig. Falls keine Andacht in Präsenz stattfinden kann, sind alternative Angebote vorgesehen. Und diese digitalen und analogen Angebote sind sehr vielfältig in den Gemeinden.

Die Pandemie war ein Anschieber für die Digitalisierung der Kirchen. Gibt es neue digitale Angebote zu Ostern und wie sehen die Pläne für dieses Jahr aus?

Berndt: Zu Beginn der Pandemie wurden Gottesdienste aufgezeichnet und ausgestrahlt, mittlerweile stehen Kameras in den Kirchen, Andachten werden verstärkt gestreamt und einige Pastoren wie Frank Morgner und Matthias Weindel laden regelmäßig Videos auf Youtube hoch. Unsere Kirche ist also viel digitaler geworden und wir haben viele Menschen erreicht, die wir sonst nicht erreicht hätten. Dennoch ist es immer noch ein Lernprozess mit Ideen, die getestet werden müssen. So verschicke ich mit dem Kirchenkreis-Newsletter einen Video-Ostergruß und erstmals finden gleich mehrere Zoom-Gottesdienste zu Ostern statt. Dabei wollen wir nicht nur, dass die Menschen konsumieren, sie sollen sich auch beteiligen – und an diesen Formaten werden wir in diesem Jahr arbeiten.

Im März 2020 wurden die Gottesdienste aufgenommen und ausgestrahlt. Inzwischen lädt Matthias Weindel (rechts) regelmäßig Videos bei Youtube hoch. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Wie sieht die Kirchenarbeit in 10 oder 20 Jahren aus?

Berndt: Die Kirche wird noch digitaler sein – auch wegen der Pandemie. Corona war nämlich in Sachen Digitalisierung ein Meilenstein, von heute auf morgen musste die Angst vor der Technik abgelegt werden. Dabei bezieht sich die Digitalisierung sowohl auf die Sitzungskultur und die Verwaltung als auch auf die kirchlichen Angebote wie Gottesdienste, Glaubenskurse und weitere spirituelle Angebote über Instagram und Facebook. Wir werden in Zukunft abwägen müssen, welche Veranstaltungen in Präsenz stattfinden und welche online abgehalten werden können. Hoffentlich nicht mehr aus pandemischen Gründen, sondern aus Klimaschutz-Aspekten und aufgrund der Effizienz. Die kirchlichen Strukturen werden sich nämlich ändern, weil wir weniger Finanzmittel und weniger beruflich Tätige haben werden. Jedoch wird Kirche nie nur digital sein.

Weg vom PC und an den Altar: Träumen Sie manchmal von einem Gottesdienst nach der Pandemie?

Berndt: Ich freue mich auf die Zeit nach der Pandemie. Doch diese Freude manifestiert sich nicht in einer bestimmten Veranstaltung oder einem Gottesdienst. Vielmehr sehne ich mich nach einem unbeschwerten Alltag ohne Maske und Tests, sodass ich meine Eltern und Freunde wieder besuchen und umarmen kann. Und bis dahin bleibe ich mit meiner Familie in Kontakt und konzentriere mich auf die nächsten Gottesdienste und Veranstaltungen, damit sie im Rahmen der Möglichkeiten stattfinden können.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig