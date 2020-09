Ortsrat Stadtmitte ist bei geplanten Kiosk am Allersee zwiegespalten

Wolfsburg

Ein Gastronom will am Nordufer des Allersees einen Kiosk mit „Ibiza-Feeling“ errichten. Bei der Beratung über die Änderung des Bebauungsplans für die Erlebniswelt Allerpark diskutierten die Politiker über eine mögliche Konkurrenz für den Kolumbianischen Pavillon – und bemängelten, dass das geplante Angebot offenbar deutlich größer ausfallen solle als bisher bekannt. Die Abstimmung über die dritte Änderung des Bebauungsplans fiel entsprechend knapp aus: Fünf Ortsratsmitglieder stimmten dafür, vier dagegen, der Rest enthielt sich.

Macht ein Kiosk dem Kolumbianischen Pavillon zuviel Konkurrenz?

In der Vorlage ist von einer „moderaten Ergänzung“ des gastronomischen Angebots die Rede in Form eines „großzügigen Kiosks mit außengastronomischem Angebot inklusive Außenterrasse“. Doch die von Gastronom Süheyl Yesilnur in der WAZ vorgestellten Pläne klangen offenbar nicht nur konkreter als das, was die Politiker bislang vorliegen hatten, sondern auch umfangreicher. Wie schon im Ortsrat Nordstadt waren die Politiker geteilter Meinung.

Jens Tönskötter (PUG) bezweifelte, dass sowohl Kiosk als Kolumbianischer Pavillon nebeneinander bestehen könnten und schlug eine Entzerrung der Angebote im Allerpark vor. „Warum wird für eine derartige Entwicklung nicht auch die gegenüberliegende Seite einbezogen?“ Dort habe es neben dem Campingplatz früher einen Kiosk gegeben. Jan Sibbersen ( CDU) schloss sich an und stellte die Frage nach Erschließungskosten und Parkplätzen. „Da soll ja offensichtlich umtriebiges Leben entstehen.“ Von den Grünen äußerten Katrin Weidmann und Uwe Conradt Skepsis. „Wir wissen, wie viel Ärger am Pavillon entstanden ist, was die Zuwegung und Parkplätze anbetraf“, sagte Conradt. Bastian Zimmermann (Linke&Piraten) begrüßte ein ergänzendes Angebot auf der Nordseite und betonte: „Wir stehen erst am Beginn des Prozesses.“

Verwaltung will offene Fragen im Verlauf des Bebauungsplanverfahrens klären

Der Leiter der Stadtplanung Marc Heinisch entgegnete, es gehe bei der Abstimmung über den Aufstellungsbeschluss. Viele der Fragen könnten erst im Verlauf des Bebauungsplanverfahrens abgearbeitet werden. In diesem Zuge solle auch die Abstimmung mit den Betreibern von Pavillon und Hotel erfolgen. „Wir wollen auch nicht, dass das ein Kannibalisierungseffekt eintritt. Der Kiosk soll auf die Strandnutzer ausgerichtet sein.“ Der Wunsch nach einer ganzjährigen Nutzung des Kiosks sei erst vor wenigen Tagen an die Stadt herangetragen worden.

Die Änderung des Bebauungsplans sei notwendig wegen des Planungsrechts. Hintergrund ist, dass das gastronomische Angebot im Kolumbianischen Pavillon auf der Grünanlage in Form einer Befreiung genehmigt wurde. Nun gebe es einen zweiten Bauantrag, womit dieses Angebot ergänzt werden solle. Das sei wünschenswert, müsse aber wegen des Planungsrechts abgesichert werden: „Zwei Nutzungen an dieser Stelle würden eine Vorbildwirkung auslösen, so dass wir jedem weiteren Bauvorhaben stattgeben müssten.“ Für einen Kiosk auf der Südseite des Sees habe es schlichtweg keine Anfragen gegeben.

Von Christian Opel