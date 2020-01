Ortsrat Stadtmitte hakt nach: Wie steht es um die Berliner Brücke?

Wolfsburg

Die Stadt muss den St.-Annen-Knoten umbauen, damit der Verkehr in Wolfsburg künftig unter dem zusätzlichen Verkehr aus den großen Neubaugebieten nicht kollabiert. Doch wie viel wird das kosten? Und wie steht es um die mehr als sechs Jahrzehnte alte Berliner Brücke? Die Politiker im Ortsrat Stadtmitte hakten in der Sitzung am Dienstagabend nach.

200 Millionen Euro für Verkehrskonzept Südost

Die Verwaltung veranschlagt für das Verkehrskonzept Südost 200 Millionen Euro – vor dem Hintergrund der von Stadträtin Iris Bothe erläuterten Sparbemühungen der Stadt wollten es die Ortsratspolitiker genauer wissen. Katja Pott vom Geschäftsbereich Straßenbau betonte, es handele sich bei den 200 Millionen Euro um eine „relativ grobe Kostenkalkulation“. Die Stadt gehe davon aus, dass die Baumaßnahmen für den öffentlichen Nahverkehr mit 20 Prozent, für den Autoverkehr mit 60 und den Radverkehr mit 75 Prozent gefördert werden könnten.

Hilft eine neue Ampelschaltung gegen den Stau?

Ob denn 20 Prozent für den öffentlichen Nahverkehr nicht zu niedrig angesetzt seien, fragte SPD-Fraktionssprecher Erich Schubert nach. „Wir gehen sehr konservativ an die Planung ran“, gab Pott zu. „Wir sind aber optimistisch, weitere Förderungen erhalten zu können.“ Derzeit führe die Stadt Gespräche mit dem Land.

St.-Annen-Knoten: Allein die Planungskosten für den Umbau belaufen sich auf 280 000 Euro. Quelle: Roland Hermstein

Schubert brachte auch eine neue Regelung für die Ampelschaltung ins Spiel. „Eine Anforderungsschaltung wäre effektiver als eine Programmschaltung.“ Laut Pott laufe die Ampelschaltung gut. Ein Problem sei allerdings, dass nach Vorrangschaltungen für Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr das Programm für die gesamte Kreuzung durchstarte. „Wir sind da gerade in Gesprächen, um das zu hinterfragen.“

Neubau der Berliner Brücke in sechs bis zehn Jahren

PUG-Fraktionssprecher Jens Tönskötter fragte nach den genauen Kosten für den Umbau des ­St.-Annen-Knotens – und einem Gutachten für die Berliner Brücke: „Die wurde 1957 eröffnet. Wie ist denn der Zustand?“ Er habe bereits dreimal nach einem Gutachten gefragt. „Die Brücke wird schon nicht morgen zusammenbrechen“, entgegnete Pott, fügte aber hinzu, dass es in diesem Jahr „erste Überlegungen“ hinsichtlich eines Ersatzbaus geben soll. Die Verwaltung rechne damit, dass die Berliner Brücke „in sechs, acht, zehn Jahren“ neu gebaut werden muss.

Bei der Frage nach den genauen Kosten für den St.-Annen-Knoten konnte Pott auch nicht weiterhelfen. „Die Gesamtkosten sind abhängig von den verschiedenen Varianten, es gibt noch viele Fragezeichen.“ Für die Planung seien 280 000 Euro veranschlagt.

Änderungsantrag zur Planung für den St.-Annen-Knoten

Wirklich zufrieden ging Tönskötter nicht aus der Anhörung: „Wir können der Vorlage so nicht zustimmen. Wir brauchen Fakten auf dem Tisch.“ Er werde Akteneinsicht einfordern. „Es fällt uns schwer, Planungskosten auszugeben für ein Bauwerk, bei dem wir nicht wissen, wie aktuelle Zustand ist.“

Ein Änderungsantrag von SPD, CDU und Grünen zum St.-Annen-Umbau wurde mit vier Gegenstimmen angenommen: Die zusätzlichen Fahrspuren für den Verkehr in südlicher und nördlicher Richtung sollen Bussen vorbehalten sein. Und es gibt einen Wunsch für die Alternative Grüne Route (AGR): „In der Weiterführung der AGR auf den Berliner Ring wird eine sperate Fahrspur je Fahrtrichtung von der Reislinger Straße bis auf die Berliner Brücke für den ÖPNV eingeplant.“

