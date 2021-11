Er ist der neue Mann an der Spitze des Ortsrates Detmerode: Joachim Grammes (CDU), seit einer Legislaturperiode Mitglied des Ortsrates, löste in dieser Funktion Fraktionskollegin Gabriele Baeker ab. „Als Vater einer Patchworkfamilie weiß ich, wie wichtig Kompromisse sind“, erklärte Grammes in seiner Bewerbungsansprache. Der 55-jährige ist beruflich als Fachreferent bei Volkswagen tätig, ihm liegt vor allem das soziale Miteinander und die Integration in Detmerode am Herzen. Sehr sympathisch: In seiner Antrittsrede als neuer Ortsbürgermeister dankte er namentlich seinem Vorgänger Ralf Mühlisch: „Vom ihm habe ich in den letzten Jahren viel gelernt.“

Neuer stellvertretender Bürgermeister ist Axel Bosse, mit 20 Jahren Ortsratstätigkeit bereits ein Urgestein des Gremiums. Seit 1971 wohnt Bosse mit seiner Familie in Detmerode, kann also in diesem Jahr hier ein weiteres Jubiläum feiern: 50 Jahre Bewohner des Stadtteils, in den 1963 die ersten Familien einzogen. „Mittlerweile befindet sich Detmerode in einem Umbruch“, so erklärt der 69-jährige Vollblutpolitiker, der allein die Farben des Bündnis 90/Die Grünen im Ortsrat vertritt. Hier sei mittlerweile die älteste Bevölkerung Wolfsburgs vertreten, junge Familien kamen neu hinzu. Dieses Miteinander von Jung und Älter sei eine Herausforderung für die Zukunft, sagte Bosse.