Ortsbürgermeister-Wahl in Westhagen: Zoff um Stellvertreter-Posten

Westhagen

In der Legislaturperiode 2016 bis 2021 haben CDU und SPD als stärkste und zweitstärkste Fraktion in Westhagen überwiegend konstruktiv zusammengearbeitet. Und zahlreiche gemeinsame Projekte für den Stadtteil angeschoben. Dieses fünfjährige relativ harmonische Miteinander könnte jetzt in der konstituierenden Sitzung des Ortsrates Westhagen allerdings einen kleinen Knacks erfahren haben.

Im Mittelpunkt gravierender Meinungsverschiedenheiten stand das Amt der stellvertretenden Ortsbürgermeisterin, das in den vergangen fünf Jahren Dr. Christa Westphal-Schmidt (SPD) innehatte. Nun war vor der Sitzung allerdings durchgesickert, dass die Mehrheit um die noch amtierende Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth(CDU) eine Veränderung des Führungsduos anstrebe. Statt Westphal-Schmidt wurde Thomas Huhnholz von der PUG gehandelt.

Scharfe Töne von der SPD

Und das sorgte schon vor den Wahlen für ungewöhnlich scharfe Formulierungen, allerdings ausschließlich seitens der SPD, die aus der Zustimmung durch ihre Wählerschaft geradezu ein Anrecht auf den Stellvertreterposten geltend machte. Danach hatte Westphal-Schmidt bereits im Vorfeld angekündigt, dass man der amtierenden Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth zwar keinen Gegenkandidaten präsentieren werde, der langgedienten Ortsratsvorsitzenden trotz großer Akzeptanz und guter Arbeit für den Stadtteil aber diesmal die Zustimmung versagen werde.

Ehrungen für langjährige Mitglieder im Ortsrat Westhagen. Quelle: Burkhard Heuer

SPD-Fraktionssprecher Matthias Bussler setzte noch eins drauf: „Von uns sind wichtige Impulse in die Entwicklung des Stadtteils Westhagen eingeflossen.“ Von der anderen Seite (PUG) habe man relativ wenig gehört. Grundsätzlich sehen die sechs Fraktionsmitglieder der Sozialdemokraten mit der Nominierung Huhnholz’ den Wählerwillen nicht in adäquatem Maße umgesetzt. In geheimer Wahl wurde Thomas Huhnholz dann schließlich doch mit 9:6 Stimmen zum stellvertretenden Ortsbürgermeister gewählt.

Harte Debatte um Stellvertreter-Posten

Bei so harten Debatten um den Stellvertreter-Posten war zuvor die mehrheitliche Bestätigung von Ludmilla Neuwirth ein wenig in den Hintergrund gerückt. Dennoch freute sich die alte und neue Ortsbürgermeisterin in ihrer Antrittsrede über den Vertrauensbeweis und hoffte, dass man trotz allem gut zusammenarbeiten werde. Immerhin lägen durch die angespannte finanzielle Lage noch viele Herausforderungen vor Politikern und Bevölkerung. „Gerade in den Zeiten von Corona können dabei die ehrenamtliche Tätigkeit und die Nachbarschaftshilfe gar nicht hoch genug eingeschätzt werden“, sagte Neuwirth.

Das ist Thomas Huhnholz Er hat einschlägige Erfahrungen mit dem Amt des Stellvertreter-Postens: Thomas Huhnholz(64). Seit 15 Jahren für die PUG im Ortsrat Westhagen präsent, war er bereits für zwei Legislaturperioden stellvertretender Ortsbürgermeister, ehe er 2016 von Christa Westphal-Schmidt abgelöst wurde. Nun nimmt der gelernte Kaufmann wieder den Platz neben Ludmilla Neuwirth ein. Die kritischen Anmerkungen der SPD-Fraktion nahm er gelassen hin. Überhaupt hat Huhnholz, stolzer Opa von zwei Enkeln, mit den so genannten etablierten Parteien nicht viel am Hut. „Ich bin nur in die Kommunalpolitik eingetreten, weil es die unabhängige PUG gibt“, sagt er. Sein besonderes Augenmerk gilt in der neuen Legislaturperiode dem Zusammenleben der verschiedenen Generationen sowie einem Projekt, das ihm auf den Nägeln brennt: „Wir brauchen in Westhagen endlich ein Altenwohnheim“, so Huhnholz.

Dem Wolfsburger Bürgermeister Andreas Klaffehn (PUG) oblag es, langjährige ehemalige und noch amtierende Mitglieder des Ortsrates zu ehren. Gudrun Krempel ist ausgeschieden, blickt auf 30 Jahre Ortsratsmitwirkung zurück. Jeweils 20 Jahre sind Ludmilla Neuwirth, Marianne Spannuth, Dr. Christa Westphal-Schmidt und Ömer Köskeroglu dabei.

Die hitzigen Debatten vor den Wahlen hatte Klaffehn mit Interesse, aber auch mit Verständnis verfolgt. „Kontroverse Diskussionen über das eine oder andere Thema gehörten zur Basisarbeit in den Ortsräten, die das Fundament unserer Demokratie seien.

Von Burkhard Heuer