Wolfsburg

Mitten in der Eingangshalle des Gemeindehauses steht ein Klavier, daran sitzt May-Britt Goetz in ihrem weißen Kittel und spielt Beethoven: Hier ist das neue Wartezimmer der Sülfelder Ärztin, sie behandelt ihre Patienten jetzt im Haus der Markusgemeinde. Zumindest vorübergehend – denn ihre eigenen Räumlichkeiten konnte sie plötzlich nicht mehr nutzen.

Das hätte Goetz vor einem Monat wohl selbst nie erwartet: Wo sonst Chöre proben und Konfirmanden lernen, schaut ein Bild von Martin Luther auf die Ärztin und ihre Patienten. Material für Krippenspiel und Sommerkirche wichen den Geräten für Magnetfeld- und Stoßwellentherapie. Wo sonst die Markusstifung tagte, stehen Medikamente, eine Liege, Schreibtische und Computer. Anfang Dezember nahm die Markusgemeinde ihre Praxis wegen eines Notfalls im Sülfelder Gemeindehaus auf.

Provisorisches Wartezimmer: die Eingangshalle des Gemeindehauses. Quelle: Roland Hermstein

Super-Gau für die orthopädische Praxis am Martinstag

Der Super-Gau kam am Martinstag: Bei einem alltäglichen Kontrollgang entdeckten die orthopädische Ärztin May-Britt Goetz und ihre Mitarbeiterin einen Wasserschaden in der Praxis. Plötzlich musste alles sehr schnell gehen. Innerhalb von drei Stunden räumten sie und ihr Team die Praxis aus, alles blieb zunächst bei ihr zu Hause. „Ich hatte mich gerade selbstständig gemacht und konnte unmöglich auf die Einnahmen verzichten, darum habe ich verzweifelt nach einem Ersatz gesucht“, so Goetz. Bald darauf klingelte es an der Tür von Larissa Anne Mühring. „Vor mir stand eine Person mit Maske“, erzählt die Pastorin für Wolfsburg-Sülfeld und Umgebung. Dann erkannte sie Goetz, die mit wenigen Worten ihr Anliegen klarmachte: „Suche Raum.“

Goetz am neuen Schreibtisch: Wo sonst die Markusstiftung tagte, stehen Medikamente, eine Liege, Schreibtisch und Computer. Quelle: Roland Hermstein

Goetz fand Raum bei der Markusgemeinde

Diesen sollte sie bei der Markusgemeinde finden, das stand für die Pastorin fest: „Sonst hätten zehn Menschen ihre Arbeit verloren, darunter zwei Auszubildende.“ Dass auch die Chormitglieder nun vorerst ihre Arbeit niederlegen müssen, hätten diese mit vollstem Verständnis aufgenommen. Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes Eckhard Pieper klärte in wenigen Tagen alle Versicherungsfragen und Haftungsfragen. Seit dem 2. Dezember arbeitet Goetz vom Gemeindehaus aus. „Aber nur eingeschränkt, gefühlt sind es viel weniger Patienten als sonst“, so die Ärztin. 60 bis 80 Patienten seien es in der alten Praxis täglich gewesen. Auf die eigentümliche neue Umgebung würden die Patienten nicht negativ, sondern „positiv überrascht“ reagieren. Und auch Goetz hilft ihr Humor mit der Situation umzugehen: „Unser Praxisskelett haben wir jetzt Martin genannt – ganz im Sinne von Luther, dessen Bild an der Wand hängt.“

Das Sülfelder Gemeindehaus: Hier ist die Arztpraxis von Goetz nach einem Wasserschaden untergekommen. Quelle: Roland Hermstein

Nächstes Jahr soll es vorübergehend bei Dr. Holtz weitergehen

Doch noch ist nicht alles ausgestanden. Bis zum 22. Dezember ist sie noch im Gemeindehaus, anschließend will sie als Impfärztin in der City-Galerie überbrücken. „Ich bin froh, dass ich die Stelle im Impfzentrum der City Galerie gefunden habe, als ich noch keine Räume in Aussicht hatte“, so Goetz. Im nächsten Jahr schließt sie sich mit ihrer Praxis vorübergehend bei Dr. Holtz in Wolfsburg an. Sie bleibt zuversichtlich: „Geht eine alte Tür zu, geht eine neue Tür auf.“

Von Niklas Jan Engelking