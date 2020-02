Wolfsburg

In Wolfsburg fällt am Montag im gesamten Stadtgebiet an allen allgemeinbildenden Schulen der Unterricht aus. Die Betreuung in den Grundschulen ist laut der Stadt Wolfsburg gesichert. Der Unterricht an den Berufsbildenden Schulen findet planmäßig statt.

Kitas und Krippen im Stadtgebiet sind ebenfalls im normalen Betrieb, hier liegt es in der Entscheidung der Eltern, ob sie Ihre Kinder in die Einrichtungen bringen.

Von RND/mrx