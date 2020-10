Ordnungsamt markiert Schrott-Fahrräder am Hauptbahnhof Wolfsburg

Wolfsburg

Wer bekanntermaßen ein bisschen vergesslich ist und feststellt, dass das eigene Fahrrad nicht im Schuppen steht, sollte wohl besser sofort am Wolfsburger Hauptbahnhof nachschauen, ob er den Drahtesel dort stehengelassen hat – sonst ist er bald endgültig weg. Das Ordnungsamt hat nämlich gerade etliche Fahrräder mit Verwarnungen gekennzeichnet. Jetzt läuft eine Sechs-Wochen-Frist.

Eigentum verpflichtet Stadt zur Kontrolle

Zweimal pro Jahr kontrollieren städtische Mitarbeiter des Ordnungsdienstes die öffentlichen Flächen am Hauptbahnhof in Wolfsburg und am Bahnhof in Fallersleben. Aber woran machen sie überhaupt fest, wer eine Abschlepp-Warnung erhält? Schließlich gibt es keine Fahrrad-Parkuhren, die ablaufen könnten.

Anzeige

„ Fahrräder, an denen das Eigentum nicht aufgegeben wurde, werden grundsätzlich nicht gekennzeichnet“, sagt Stadtsprecherin Elke Wichmann und erklärt anschließend den etwas sperrigen, rechtlichen Begriff: Erst wenn die Besitzer oder die Besitzerinnen eines Fahrrads sich offensichtlich nicht mehr um ihr Eigentum kümmern, darf die Wolfsburger Abfallwirtschaft von der Verwaltung beauftragt werden, es zu entsorgen. Und selbst das ist dann erst nach der besagten Frist im Anschluss an die Verwarnung rechtlich zulässig.

Dass das „Eigentum aufgegeben“ wurde, kann man erst einmal nur vermuten. Tatsächlich soll es nämlich Menschen geben, die ihr Pendel-Fahrrad am Bahnhof aus nachvollziehbaren Gründen nicht besonders gut pflegen: Was deutlich rostig aussieht, wird nicht so schnell geklaut, glauben viele. Und während der Urlaubszeit oder im Krankheitsfall kann es schließlich auch mal unabsichtlich passieren, dass ein Fahrrad für lange Zeit an der gleichen Stelle angeschlossen stehen bleibt.

Verkehrstaugliche werden nicht verwarnt

Verkehrstaugliche Fahrräder bekommen deshalb im Normalfall keine Verwarnung. „Selbst wenn da mal der Sattel fehlt, schauen wir erst genauer nach“, bemerkt Elke Wichmann. Im Schnitt verteile der städtische Ordnungsdienst pro Standort und Kontrolle jeweils etwa fünf Zettel. Die Zahl sei seit Jahren in etwa gleichbleibend, heißt es aus dem Wolfsburger Rathaus. Angesichts von fast 250 offiziellen Fahrrad-Abstellmöglichkeiten rund ums Wolfsburger Hauptbahnhofsgebäude nicht sehr viel. Weitere Kontrollen erfolgen übrigens nur bei konkreten Beschwerden.

Von Andrea Müller-Kudelka