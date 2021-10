Ehra-Lessien/Wolfsburg

Eine Grillfeier in Ehra-Lessien endete für einen Gast mit mehreren Knochenbrüchen: Im Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung mit einem Golfschläger schwieg der 52-jährige Angeklagte aus der Samtgemeinde Brome am Donnerstag zu den Vorwürfen. Bei der Fortsetzung der Verhandlung vor dem Amtsgericht Wolfsburg sagte nun das Opfer aus.

Demzufolge schlug sich der 60-Jährige mit Gelegenheitsjobs durch, als er an einer Currywurst-Bude am Bahnhof in Mainz den Angeklagten kennenlernte. Das sei etwa zwei Wochen vor dem Vorfall in Ehra-Lessien gewesen. Der Mainzer habe das Angebot des Angeklagten angenommen, für ihn als Hausmeister zu arbeiten, und kam in einer Wohnung des 52-Jährigen unter. Über das Verhältnis zu dem Angeklagten sagte der Mann: „Am Anfang war es sehr freundschaftlich.“ Doch wegen privater Probleme des 52-Jährigen sei es bei einer Grillfeier am Karfreitag vergangenen Jahres zum „Eklat“ gekommen.

Der Angeklagte soll dem Opfer mit dem Tod gedroht haben

„Ich weiß nicht, warum er sich aufgeregt hat, aber ich war wohl der Sündenbock“, sagte der 60-Jährige. Einige Details des Vorfalls mussten Richter, Staatsanwältin und Verteidiger aus dem Polizeiprotokoll zitieren, um sie dem Mann ins Gedächtnis zu rufen. Auf Nachfrage bestätigte dieser seine damals recht detaillierten Aussagen – unter anderem die Drohung des Angeklagten: „Ich schlag dich tot.“

Nach einer beiläufigen Bemerkung sei er vom Angeklagten in den Schwitzkasten genommen worden, bevor dieser ihn mit einem Stuhlbein in die Rippen geschlagen habe. „Er hat cholerisch geschrien“, so der 60-Jährige. Als er gehen wollte, habe sein Angreifer nachgesetzt. Hiebe mit einem Golfschläger gegen seinen Kopf habe er mit den Armen abgewehrt. Als der Angeklagte ihm auch noch hinterrücks mit einem Flacheisen eine Platzwunde am Kopf zugefügt hatte, sei er ins Haus geflüchtet. Ein anderer Gast habe den Angreifer zurückgehalten. „Wenn er nicht gewesen wäre, weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre“, so der 60-Jährige.

Erst am nächsten Tag wird der Krankenwagen gerufen

Kurios: Der Verletzte verbrachte noch eine Nacht in dem Haus. Am nächsten Morgen habe der Angeklagte ihm dann einreden wollen, er sei betrunken die Treppe heruntergestürzt. Der 60-Jährige habe daraufhin einen der übrigen Gäste gebeten, einen Krankenwagen zu rufen. Die Ärzte stellten unter anderem Knochenbrüche an Hand, Unterarmen, einen Bruch der Kniescheibe und ein herausgeschlagenes Zahnimplantat fest. Das Klinikum habe er nach zwei Wochen im Rollstuhl verlassen und sei dann zurück nach Mainz gereist.

Die Strategie des Verteidigers zielte auf die Glaubwürdigkeit des 60-Jährigen ab. Der Rechtsanwalt hakte unter anderem bei den Aussagen zum Drogenkonsum des Angeklagten nach. Der Zeuge bestätigte, der 52-Jährige habe täglich Alkohol getrunken und den Inhalt von Tabletten geschnupft. Er selbst gab an, an dem Abend mindestens eine Flasche Wein sowie Bier und Likör getrunken zu haben. Er sei sich aber „tausendprozentig“ sicher, dass es sich beim damaligen Angreifer um den Anklagten handelte.

In einem weiteren Anklagepunkt werden die Vorwürfe eingeräumt

Fast schon als Nebensache erschien am Donnerstag bei den schweren Vorwürfen eine weitere Anklage gegen den 52-Jährigen wegen diverser Straftaten, die ebenfalls mitverhandelt wurde: Er soll betrunken mit einem ­E-Scooter auf der Hauptstraße in Ehra-Lessien gefahren sein, mehrere Male grundlos den Notruf gewählt und Widerstand gegen Polizisten geleistet haben. In diesem Fall räume sein Mandant die Anklagevorwürfe ein, so der Verteidiger.

Von Christian Opel