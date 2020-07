Alt-Wolfsburg

Not macht bekanntlich erfinderisch. Weil Kulturveranstaltungen in Räumen wegen der Corona-Pandemie schwierig sind, stellte die Wolfsburger Figurentheater Compagnie kurzerhand ein Sommertheater-Festival unter freiem Himmel auf die Beine. Im Barockgarten von Schloss Wolfsburg gibt es vom 12. Juli bis zum 23. August jeweils sonntags um 11 und 15 Uhr Figurentheater vom Feinsten.

Auf dem Spielplan ist für fast jedes Alter und Geschmack etwas dabei, betonen Andrea Haupt und Brigitte van Lindt vom Figurentheater: Froschkönig, Schneewittchen, die Bremer Stadtmusikanten und noch viel mehr. Für das Sommertheater holten die beiden Puppenspielerinnen nicht nur Kollegen aus Nah und Fern mit ins Boot, sondern auch die Stadt, die organisatorisch unter die Arme greift. Die Stiftung Kultur und Soziales der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg und der Verein Lüneburgischer Landschaftsverband unterstützen finanziell.

Nachhaltig und offen für neue Dinge

Christian Eichler von der Sparkassen-Stiftung erklärt die Beweggründe für das Sponsoring: In Wolfsburg gebe es nur wenige Einrichtungen, die mit ihren Aktivitäten „über Jahre nachhaltig unterwegs und trotzdem offen für neue Dinge“ sind. Die Figurentheater Compagnie gehöre dazu, deshalb sei es keine Frage gewesen, die Sommertheater-Reihe zu unterstützen.

Kulturdezernent Dennis Weilmann freut sich, dass nach der langen coronabedingten Pause endlich wieder das Kulturprogramm anläuft – und dafür auch der Barockgarten genutzt wird. „Der Barockgarten ist so schön, leider wird er viel zu wenig genutzt.“

Auch für die Figurentheater Compagnie, die seit 30 Jahren Klein und Groß mit ihren Stücken begeistert, ist es ein besonderer Ort: Der Barockgarten liegt gegenüber dem Antoniensaal des Schlosses, wo die ersten Vorführungen des Figurentheaters stattfanden. „Für uns ist es eine Rückkehr zu unseren Wurzeln“, erklärt Andrea Haupt.

Sie spielt die letzte der insgesamt sieben Vorstellungen „Nulli und Priesemut, Übung macht den Meister“ am 23. August. Ihre Kollegin Brigitte van Lindt eröffnet die Sommertheater-Reihe am 12. Juli mit „Der Froschkönig – Versprochen ist versprochen“. Beide freuen sich, wieder vor Publikum aufzutreten. Am 11. März war ihre letzte Aufführung, auch damals mit dem „Froschkönig“.

Besucher vermissen die Compagnie

Die treuen Stammbesucher haben das Figurentheater in der Zwischenzeit aber nicht vergessen. Per E-Mail meldeten sich viele Gäste und betonten, dass sie die Figurentheater Compagnie vermissen. „Diesen Zuspruch brauchen wir dringend für unsere Seele“, sagt Brigitte van Lindt.

Beim Open-Air im Barockgarten gelten klare Hygiene- und Abstandsregeln. Nur 60 Besucher pro Vorstellung sind zugelassen, die Ticketbuchung erfolgt per E-Mail (kontakt@wolfsburger-figurentheater.de) über ein Kontaktformular oder telefonisch unter (05361) 27 62 27. Die Besucher werden im Barockgarten zum Platz geleitet, bis dorthin besteht eine Mund-Nasenschutz-Pflicht. Die Sitzbänke stehen in einem Sicherheitsabstand, die Bühne vor dem Teepavillon ebenfalls.

Sommertheater im Barockgarten Aufführungen sind jeweils um 11 und 15 Uhr im Barockgarten des Schlosses: Sonntag, 12. Juli, (ab 3 Jahren): Wolfsburger Figurentheater Compagnie, Brigitte van Lindt: „Der Froschkönig – Versprochen ist versprochen“ Sonntag, 19. Juli, (ab 4 Jahren): Figurentheater Fadenschein aus Braunschweig, Miriam Paul: „Schneewittchen“ Sonntag, 26. Juli, (ab 4 Jahren): Figurentheater Gingganz, Meensen – Michael Staemmler: „Die Bremer Stadtmusikanten“ Sonntag, 2. August, (ab 4 Jahren): Holzwurm Theater aus Winsen/Luhe – Jens Heidtmann: „Die Prinzessin auf der Blume“ Sonntag, 9. August, (ab 3,5 Jahren): Tandera Theater aus Lüneburg – Gaby Parnow-Kloth: „Frieda und Frosch“ Sonntag, 16. August, (ab 4 Jahren): Figurentheater Marmelock, Hannover – Britt Wolfgramm: „Eliot und Isabella und das Geheimnis des Leuchtturms“ Sonntag, 23. August, (ab 4 Jahren): Wolfsburger Figurentheater Compagnie – Andrea Haupt: „Nulli und Priesemut – Übung macht den Meister“ Als kleines Beiprogramm werden zu allen Terminen „Fantastische Tierwesen“ durch den Barockgarten flanieren.

Von Sylvia Telge