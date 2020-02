Oomph! rocken in Braunschweig: WAZ verschenkt Tickets

Wolfsburg

Die Wolfsburger Elektro-Rocker Oomph! schwimmen auf einer Erfolgswelle: Ihr aktuelles Album „Ritual“ sprang auf Platz eins der deutschen Album-Charts, ihre neue Tournee ist vielerorts ausverkauft und in Braunschweig müssen sie gleich zwei Konzerte geben, weil das Westand am 22. Februar ruckzuck ausverkauft war. Gute Nachricht für Oomph!-Fans: Die WAZ verschenkt zweimal zwei Tickets für das Zusatzkonzert am Freitag, 21. Februar, ab 20 Uhr im Westand.

Rammstein von Oomph! inspiriert

Das Wolfsburger Trio Dero, Crap und Flux gehört zu den Gründern der „Neuen deutschen Härte“, selbst Stars wie Rammstein nennen Oomph! als Inspirationsquelle. Spätestens seit dem Nummer-Eins-Hit „Augen auf“ sind Oomph! einem breiten Publikum bekannt und haben ihre Fanbasis massiv erweitert. Das merkt die Band auch heute noch: „Wir sind überaus glücklich und vor allem dankbar, dass ,Ritual’ ein Nummer-Eins-Album geworden ist und wir bereits sehr erfolgreich zu diesem Album durch ganz Europa, Russland, Belarus und die Ukraine getourt sind“, sagt Sänger Dero.

Auftritt beim Wacken Open Air

Damit nicht genug: Jetzt kommt ein Nachschlag mit weiteren Konzerten, auch für Sommerfestivals sind Oomph! bereits gebucht – so treten sie unter anderem beim Kult-Festival Wacken Open Air vor zigtausend Rockfans auf. Trotz all der Bühnenerfahrung machen Dero die beiden heimischen Konzerte in Braunschweig nervös: „Es ist natürlich immer etwas Besonderes, vor einem heimischen Publikum zu spielen, von dem ein großer Teil Freunde, Bekannte und Verwandte sind“, sagt Dero. „Zum Glück setze ich meine Brille während eines Auftritts ohnehin nie auf, so dass ich weder Gestik und Mimik der einzelnen Personen, noch ihre Identität erkennen kann, da ich kurzsichtig bin. Was in diesem Fall überaus hilfreich ist, um nicht völlig aus dem Flow zu kommen...“

WAZ verschenkt Karten

Für die beiden Braunschweiger Konzerte kündigt der Oomph!-Frontmann „Überraschungen“ an. Wer diese Überraschungen live miterleben will, sollte am heutigen Samstag, 15. Februar, von 6 bis 18 Uhr die Telefonnummer 0137/ 9880 870 07 anrufen – zwei Anrufer bekommen jeweils zwei Katen für das Oomph!-Konzert am Freitag, 21. Februar, im Westand in Braunschweig geschenkt.

Von Carsten Bischof