Das für Samstag, 7. August, geplante Konzert von Singer-Songwriter Onk Lou in der Autostadt wurde abgesagt. „Aus gesundheitlichen Gründen kann Onk Lou heute leider nicht auftreten – das Konzert muss daher abgesagt werden“, informierte die Pressestelle der Autostadt am Mittag.

Besucherinnen und Besucher, die ein Platzticket vor Ort in der Autostadt erworben haben, erhalten ihr Geld gegen Vorlage des Tickets am WelcomeDesk auf der Piazza zurück. Gäste, die ihre Tickets online gekauft haben, werden gebeten, eine E-Mail an service@autostadt.de zu senden, um den Preis für die Platzkarten erstattet zu bekommen.

