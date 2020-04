Omas Nudelauflauf: Allererste Sahne!

Peine/Gifhorn/Wolfsburg

So toll es auch ist, dass Mama und Papa jetzt rund um die Uhr zu Hause sind, so allmählich würde Marla doch gerne mal wieder ihre Großeltern sehen. Aber in der aktuellen Situation ist das leider nicht möglich, denn wir möchten Oma und Opa schützen. Die Großeltern in Schleswig-Holstein dürften wir derzeit auch gar nicht besuchen – selbst wenn wir wollten, wir wären ja Touristen, und die lässt das nördliche Bundesland coronabedingt gar nicht „einreisen“.

Aber ein bisschen „Oma-Feeling“ kommt dennoch auf. Von der weiter entfernten Oma bekommt Marla regelmäßig die Rätselseite aus ihrem liebsten Frauenmagazin per Post zugeschickt, was neben den regelmäßigen Videotelefonaten die Verbindung aufrechterhält. Und die Oma bei uns in der Nähe „grüßt“ kulinarischer Form. Ihre Hühner-Nudelsuppe haben wir bereits vor einigen Tagen zubereitet, jetzt fehlt noch der leckere Nudelauflauf zu meinem Glück – den habe ich schon als Kind geliebt. Der Anruf bei meiner Mutter mit der Bitte um schnelle Rezeptfreigabe gestaltet sich allerdings eher schwierig. Das Beste an dem Auflauf ist nämlich die Eimasse, und diese wird – typisch Oma – natürlich weder abgewogen noch abgemessen, sondern einfach nur nach Gefühl gemacht. „Ein paar Eier werden einfach nur mit Sahne aufgefüllt und gut vermischt, ich komme dann so auf ’nen Liter Ei-Sahnemischung“ – präziser wird es leider nicht. Aber die Mengenangabe für die Sahne reicht, um schlagartig zu kapieren, warum dieser Auflauf so lecker ist...

Marla und ich haben das Rezept nach Telefonanleitung und Gefühl nachgekocht und die Mengen dabei dokumentiert. À la Oma gibt es dazu auch nur die Pulver-Tomatensauce zum Selbstanrühren, aber natürlich kann man die auch schnell mit Dosentomaten und ein bisschen Sahne – darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an – selbst herstellen.

Omas Nudelauflauf

Zutaten:

250 g Makkaroni

1 Paprika

200 g Mais

130 g Salami

130 g Kochschinken

200 g Käse, geraspelt

30 g Paniermehl

Etwas Butter

6 Eier

400 ml Sahne

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Nudeln nach Packungsanweisung bissfest kochen. Paprika, Salami und Kochschinken klein schneiden und zusammen mit dem Mais und den Nudeln in einer gebutterten Auflaufform vermengen. Eier mit Sahne verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Eimischung über die Nudeln gießen. Käseraspel über dem Auflauf verteilen, anschließend das Paniermehl drüberstreuen und noch ein paar Butterflöckchen darauf verteilen.

Den Nudelauflauf bei 180 Grad (Umluft) für eine Stunde im Backofen garen. Sollte der Auflauf zu dunkel werden, einfach mit Alufolie abdecken.

Von Laureen Möller