Wolfsburg

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist am Samstagfrüh der Braunschweiger Straße, Höhe Einmündung Rabenbergstraße, ins Schleudern geraten, und über den Radweg in den Straßengraben gerutscht. Die Braunschweigerin war mit ihrem heckgetriebenen Fahrzeug gegen 7.45 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Glücklicherweise bliebt sie unverletzt.

Auto war noch mit Sommerreifen ausgerüstet

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei schnell den Grund für den Unfall fest. Der BMW der jungen Frau war immer noch mit Sommerreifen ausgerüstet, „was auf Grund der winterglatten Fahrbahn zu dem nicht mehr kontrollierbaren Fahrverhalten und letztendlich zu dem Unfall geführt hatte“, heißt es im Polizeibericht.

120 Euro Strafe und ein Punkt

Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Die Folgen sind ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizei appelliert an Autofahrer

Die Polizei appelliert an alle Autofahrer: „Rüsten sie ihr Fahrzeug unverzüglich mit der erforderlichen Bereifung aus. Sie leisten damit einen aktiven Beitrag zu ihrer und der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer.“

Von der Redaktion