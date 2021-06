Ohne Maske und Test: So öffnen die Freibäder in Wolfsburg

Wolfsburg

Das Wetter passt, der Inzidenzwert auch: Wolfsburgs Freibäder dürfen am Sonntag, 6. Juni, wieder öffnen. Ab dann müssen Besucher nicht mehr ein halbes Bad buchen, sondern können zu den normalen Eintrittspreisen schwimmen gehen.

Nicht nur die Lockerungen sind für Wolfsburger Schwimm-Fans ein Grund zur Freude, auch die Temperaturen haben nun endlich den Fuß von der Bremse genommen und sind im Freibadmodus angekommen. Auch für Sonntag und die kommende Woche sieht es gut aus: Derzeit sind Temperaturen von Mitte 20 Grad angesagt. Die Wassertemperatur liegt in Almke bei 17 Grad, in Fallersleben und im VW-Bad bei 21 bis 23 Grad (Stand Donnerstag).

Für alle Tickets ist eine Registrierung nötig

Ganz wie vor Corona funktioniert das Schwimmengehen allerdings noch nicht. Wie schon im vergangenen Sommer müssen Besucher sich Termine buchen. Dafür ist eine Registrierung im Buchungsportal (www.baeder.stadt.wolfsburg.de) nötig.

Wer einen Termin nicht wahrnehmen kann, bekommt zwar sein Geld nicht zurück, kann aber auf einen anderen Zeitpunkt umbuchen.

Bleiben dürfen alle bis 20 Uhr

Gebucht werden dabei jeweils Einlass-Fenster: 6 bis 8 Uhr, 8 bis 12 Uhr, 12 bis 15 Uhr und 15 bis 19 Uhr. Egal, welches Fenster man gebucht hat: Bleiben darf man bis 20 Uhr. Das VW-Bad hatte seine Timeslots am Mittwoch freigeschaltet. Am Donnerstagmittag war für den ersten geöffneten Tag (Sonntag) nur das erste Zeitfenster ausgebucht, für alle Zeiten ab 8 Uhr gab es noch reichlich Tickets.

Für Vielschwimmer gibt es auch wieder Saisonkarten. Weil die Bäder erst jetzt richtig öffnen, ist der Preis der regulären Saisonkarte von 90 auf 74 Euro reduziert worden, auch die spezielleren Saisonkarten (für Familien, Großeltern etc.) sind im Preis angepasst worden. Die Anschaffung könnte sich lohnen: Selbst wenn die Inzidenz wieder über 50 klettern sollte, sieht das Land Niedersachsen vor, Freibäder mit Hygienekonzept geöffnet zu lassen. Allerdings könnte die Stadt Wolfsburg noch ihr Veto einlegen und die Bäder aus eigener Initiative schließen, wenn ihr die Corona-Lage zu brenzlig wird.

An den Kassen gibt es nur Vorverkauf

Sowohl Saison- und Mehrfach-Karten als auch Einzeltickets sind online buchbar. Zudem findet ein Kartenvorverkauf an den Freibadkassen statt. Die Karten sind vor Ort nicht für den aktuellen Tag, sondern immer erst für die folgenden Tage erhältlich – für spontane Besuche empfiehlt sich daher das Online-Portal. Im VW-Bad immer montags und mittwochs von 10 bis 11.30 und 17 bis 18.30 Uhr und in Fallersleben dienstags und donnerstags von 10 bis 11.30 und 17 bis 18.30 Uhr statt. In Almke gibt es täglich Karten an der Kasse.

Besucher müssen weder ein negatives Testergebnis mitbringen, noch eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, auch nicht in den Umkleiden. An Land ist ein Abstand von 1,50 Metern zu anderen Menschen einzuhalten, im Wasser muss darauf nicht geachtet werden. „Es handelt sich um gechlortes Wasser und Chlor desinfiziert und bekämpft damit aktiv das Virus“, heißt es dazu in den FAQs der Bäder-Homepage.

Von Frederike Müller