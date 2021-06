Fußball-Europameisterschaft - Oh no! Große Enttäuschung nach dem EM-Aus der Deutschen in Wolfsburg

Aus und vorbei: Am Dienstagabend ist die deutsche Nationalmannschaft im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen England rausgeflogen. In Wolfsburg verfolgten zahlreiche Fans das Spiel beim Public-Viewing. Die WAZ hat die Stimmung eingefangen.