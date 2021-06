Oh no! Große Enttäuschung nach dem EM-Aus der Deutschen in Wolfsburg

Wolfsburg

Es hatte alles so gut ausgesehen: Trotz Unwetterwarnungen herrschte am Dienstagabend bestes Public-Viewing-Wetter in Wolfsburg, zahlreiche Fans versammelten sich im Kaufhof und im Biergarten des Hallenbads. Nur die deutsche Mannschaft spielte nicht mit: Wirklich mitreißend war ihr Auftritt gegen England nicht, die 0:2 Niederlage und das Aus im Achtelfinale der EM taten ihr Übriges.

„In 90 Minuten muss man auch mal ein Tor schießen“

„Es ist eine Katastrophe, ich könnte weinen“, sagte Paul Probodziak wenige Minuten nach dem Abpfiff. Er war einer der 400 Fans, die sich das Spiel im Hallenbad-Biergarten anschauten. Unverdient sei die Niederlage dennoch nicht, meinte Probodziak: „Die Chancen waren da. Man kann Müller nicht allein die Schuld geben. In 90 Minuten muss man auch mal ein Tor schießen.“ Thomas Müller hatte kurz nach dem 1:0 der Engländer eine hundertprozentige Chance liegengelassen und damit für viele verzweifelte Gesichter in Wolfsburg gesorgt.

Fan Ben Fischer urteilte ähnlich. Mit Blick auf die Dreierkette in der Abwehr meinte er: „Man kann die taktische Frage stellen.“ Und dennoch: „Vom Spiel her war es bis zur 70. Minute ausgeglichen.“

Zur Galerie Die deutsche Nationalmannschaft ist am Dienstagabend mit einer 0:2 Niederlage gegen England im Achtelfinale der EM rausgeflogen. Auch in Wolfsburg war die Enttäuschung bei den Fans groß. Die WAZ hat sich umgesehen.

Ein England-Fan jubelte im Hallenbad-Biergarten

Nur bei einem war die Freude nach dem Abpfiff riesig: James Sabin saß als einziger mit einer England-Flagge im Biergarten. „Ich komme aus Kent in Südengland und bin seit zwei Jahren in Wolfsburg“, erklärte er. Er sah das Spiel gemeinsam mit Arbeitskollegen – die Deutschland die Daumen drückten. Trotzdem erhielt Sabin nach dem Abpfiff viele Gratulationen: „Ich bin unglaublich stolz“, strahlte er. Immerhin habe England viele negative Erinnerungen an Spiele gegen die Deutschen. Mit Blick auf seine niedergeschlagenen Freunde sagte Sabin allerdings auch: „Es geht um den Spaß, das ist das Wichtigste. Deutschland und England sind beide große Fußball-Nationen.“

Immerhin einer hatte Grund zur Freude: James Sabin war als einziger mit einer England-Flagge im Biergarten des Hallenbads. Quelle: Roland Hermstein

Hallenbad-Chef Frank Rauschenbach nutzte die Gelegenheit und lud Sabin persönlich zum nächsten Spiel der Engländer ein. Das Aus der Deutschen treffe den Biergarten: „Es ist schade für uns. Jetzt wird die Luft raus sein.“ Das muss allerdings nicht so sein: Für alle, die weiterhin Lust auf die EM haben, zeigt das Hallenbad auch die weiteren Partien im Biergarten.

Von Melanie Köster