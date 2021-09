Offiziell übergeben: Wolfsburger Abfallwirtschaft hat neuen Betriebshof

Vogelsang

Was lange währt, wird endlich gut. Das trifft auf den neuen Betriebshof der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) zu. 2012 gab es die ersten Ideen zu dem 55-Millionen-Euro-Projekt. Am Donnerstag war die offizielle Übergabe bei einer kleinen Feierstunde.

„Wir sind froh, dass die Gebäude fertig sind“, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Der Umzug der WAS in den Vogelsang war dringend nötig: Das alte Gelände in der Dieselstraße war viel zu klein. Außerdem gab es mehrere kleinere Nebenstandorte. Eine neue, große Fläche, auf der sämtliche Einrichtungen Platz haben, musste her.

Grundstück im Karl-Ferdinand-Braun-Ring

Die Wahl fiel auf ein Grundstück im Karl-Ferdinand-Braun-Ring im Gewerbegebiet Vogelsang. Dort gibt es reichlich Platz. So viel, dass es noch nicht bebaute Ausweichflächen gibt, auf denen weitere städtische Betriebshöfe entstehen können. Die kommen aber nicht so bald, bremste Oberbürgermeister Klaus Mohrs die Hoffnungen. Grund sei die angespannte Haushaltslage.

Der neue WAS-Betriebshof in Bildern:

Sechs einzelne Gebäude, ein Lager im Freien und eine Tankstelle gehören zum neuen Betriebshof der WAS. Sie sehen gigantisch aus – auch durch ihre glänzende Stahl-Architektur. Fast wie eine eigene kleine Stadt. „Mitarbeiter nennen den Betriebshof auch Silver-City“, verriet WAS-Chef Dr. Herbert Engel. Das Team durfte bei der Planung des Mega-Projektes übrigens Vorschläge machen.

Die Fassade der Gebäude ist besonders

Die Fassade der Gebäude sieht nicht nur besonders aus, sie ist es auch. Denn sie besteht zum großen Teil aus recyceltem Material, das später wieder voll recyclebar ist. Alles ist nach den neuesten ökologischen Standards: Das tägliche Duschwasser für die Mitarbeiter kommt zum Beispiel über eine solare Warmwasserbereitung. „Das schont die Umwelt und spart außerdem viel Geld“, erklärte Engel.

Viel Geld und Ressourcen spart auch die unterirdische Regenwasserzisterne, die 100 000 Liter fasst. Mit dem Wasser werden Kehrmaschinen befüllt. Genauso vorbildlich: Mit Hilfe einer Abwasseraufbereitungsanlage erfolgt die tägliche Reinigung der WAS-Fahrzeuge. Alles ist auf dem modernsten Stand, erklärte Dr. Engel stolz bei einem Rundgang.

Alle 180 Mitarbeiter sind mittlerweile da

Mittlerweile arbeiten alle 180 Mitarbeiter auf dem neuen Betriebshof. Im Mai 2020 machte die Verwaltung den Anfang. Weil wegen Corona Mindestabstand einzuhalten war, kam anschließend ein Teil der Müllabfuhr in den Vogelsang. Jetzt sind alle da. Die Schlüssel für den alten Standort in der Dieselstraße sind abgegeben. Die WAS macht dort Platz für ein weiteres Millionenprojekt der Stadt: die neue Feuerwache.

Der WAS-Betriebshof in Zahlen Lage des Grundstücks: Am Rande des Gewerbegebietes Vogelsang II im Osten der Stadt Wolfsburg. Alle Betriebsbereiche der WAS sind hier zentral auf einem Betriebshof untergebracht, außer dem Entsorgungszentrum (ehemalige Deponie) am Weyhäuser Weg. Größe des Grundstücks: Das Plangrundstück umfasst insgesamt 58.680 Quadratmeter, davon werden 45.825 Quadratmeter aktuell genutzt. 12.855 Quadratmeter sind Optionsfläche für weiteren Ausbau. Kosten des Projektes: Die Baukosten belaufen sich auf ca. 55 Millionen Euro. Gebäude des Betriebshofes: Der neue Betriebshof besteht aus sechs einzelnen Gebäuden, einem Lager im Freien und einer Tankstelle. Die Gebäude sind in Zeilen entlang der Erschließungsstraße angeordnet. Von Westen nach Osten befinden sich Gebäude für Verwaltung, Werkstatt, Fahrzeugpflege, Fahrzeugabstellung und zwei Lager. Vor dem Verwaltungsgebäude befinden sich Parkplätze. Mitarbeiter im neuen Betriebshof: Der neue Betriebshof wird von 180 Beschäftigten aus Verwaltung, Disposition, Werkstatt, Müllabfuhr und Straßenreinigung genutzt.

Auch die Berufsfeuerwehr braucht mehr Platz. Dringend. Dass sie auf das alte WAS-Gelände zieht – die Idee kam Dr. Engel im Gespräch mit dem damaligen Ersten Stadtrat Werner Borcherding, der bei der Übergabe-Feier am Donnerstag dabei war.

Klaus Mohrs unterstrich noch einmal, wie wichtig es ist, dass wichtige Dienstleistungen für den Bürger wie Müllentsorgung in kommunaler Hand bleiben. Wolfsburg gehört zu den Städten mit den niedrigsten Entsorgungsgebühren. Das bleibe auch so – trotz des neuen, nicht ganz billigen Betriebshofes, versprach Stadtrat Andreas Bauer.

