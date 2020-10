Offener Brief: Stadt Wolfsburg bittet um Verzicht auf Halloween

Wolfsburg

Die Stadt bittet zu Halloween einmal mehr um Verzicht und Rücksichtnahme angesichts Corona-Pandemie: Normalerweise laufen jedes Jahr am 31. Oktober zahlreiche Kinder durch Wolfsburg, um in der Nachbarschaft Süßigkeiten zu sammeln. Stadträtin Iris Bothe ruft Wolfsburger Eltern jetzt in einem offenen Brief dazu auf, in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus zu ziehen.

Bothe : „Das Ansteckungsrisiko einer Süßigkeiten-Tour ist einfach zu hoch“

„Ich würde den Kindern gerne das Vergnügen gönnen, gerade weil sie seit Monaten mit vielen Einschränkungen in ihrem Alltag leben müssen und auch weiterhin leben werden. Doch das Ansteckungsrisiko einer Süßigkeiten-Tour ist einfach zu hoch“, schreibt Bothe. Sie bittet die Eltern „eindringlich“, auf das Sammeln von Süßigkeiten zu verzichten, und verweist auf die steigenden Corona-Zahlen in Wolfsburg. Die Verwaltung folge mit ihrem Appell der Empfehlung von Experten. Bothe warnt: „Sie gefährden damit nicht nur sich, sondern auch andere.“ Schließlich könne es sein, dass ein Risikopatient die Tür öffnet und so der Gefahr einer Corona-Infektion ausgesetzt sei.

Familienministerin rät zu kleinen Halloween-Aktionen zu Hause

Bothe schließt sich stattdessen dem Rat von Familienministerin Franziska Giffey ( SPD) an, die der „Welt“ sagte: „Zu Hause, in einem kleinen Kreis, kann das Verkleiden und Naschen auch Spaß machen.“

Den Elternbrief der Stadträtin hat die Verwaltung auf ihrer Website veröffentlicht: www.wolfsburg.de/corona

