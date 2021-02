Stadtmitte

Die drei großen christlichen Kirchen in Wolfsburg richten in der kommenden Fastenzeit eine ökumenische Corona-Trauer- und Hoffnungskapelle in der Christophoruskirche ein. Sie bieten ökumenische Andachten an, Interessierte können aber auch alleine in die Kapelle gehen – nach Voranmeldung. Die gemeinsame Aktion startet am Aschermittwoch, 17. Februar, und endet am Mittwoch, 31. März.

Die Trauer- und Hoffnungskapelle befindet sich in der Kreuzkapelle der St. Christophorus-Kirche am Antonius-Holling-Weg 19. Außerdem beteiligen sich der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen und die Propstei Vorsfelde am gemeinsamen Angebot. „Wir haben diese Kirche ausgesucht, weil sie so zentral liegt“, sagt Dechant Thomas Hoffmann vom Katholischen Dekanat Wolfsburg-Helmstedt. Die Kapelle wolle man täglich von 8 bis 18 Uhr für Besucher öffnen. Mittwochs um 12 Uhr und freitags um 18 Uhr finden zudem ökumenische Andachten statt – „sie dauern 15 bis 20 Minuten“, so Hoffmann. Wichtig: Interessierte müssen sich vorher anmelden auf der Internetseite www.kirchewolfsburg.de.

Corona-Andachten sollen Raum geben für Trauer und für Hoffnung

„Unsere Corona-Andachten sollen Raum geben für Trauer und Klage, für Bitte und Hoffnung“, erklärt Thomas Hoffmann. In der Kapelle liegen Steine und Stifte bereit: „Hier können die Namen von Verstorbenen in der Corona-Pandemie aufgeschrieben und unter das Kreuz gelegt werden. „Sie sind nicht vergessen“, betont Superintendent Christian Berndt. „Wir vertrauen sie Gott an.“ Genau jetzt, sagt Propst Ulrich Lincoln, müsse die Kirche für die Menschen da sein: „Neben den medizinischen, politischen und sonstigen Aspekten der Pandemie wird die Frage immer wichtiger, wie wir mit den seelischen Folgen umgehen.“ Und das betrifft nicht nur gläubige Menschen: „Jeder ist willkommen“, betont Thomas Herrmann. „Auch wenn er oder sie noch nie in einer Kirche war.“

Die drei Theologen stellen jede Mittwochs- und Freitagsandacht unter ein Motto – etwa Wut und Gelassenheit, Angst und Hoffnung oder Trost und Mutlosigkeit. Es gehe bewusst darum, Unvereinbares miteinander zu vereinen. Und vor allem darum, Mut zuzusprechen. Denn, so Propst Lincoln: „Ostern steht für Hoffnung.“ Diesen Gedanken wolle man gerade jetzt in die Welt tragen.

Von Carsten Bischof