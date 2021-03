Die Lehrer-Gewerkschaft (GEW) und der Landesverband der Berufsschullehrer (BLV) sehen Probleme beim geplanten Corona-Schnelltest-Verfahren in den Schulen. Der BLVN-Vorsitzende Ralph Böse aus Wolfsburg bezweifelt zudem grundsätzlich, dass es angesichts steigender Inzidenz-Zahlen sinnvoll ist, Schulen in der Woche vor Ostern zu öffnen.

Corona-Selbsttest an einer Grundschule in Bayern: In Niedersachsen und auch in Wolfsburg will man diese Strategie ab Montag fahren. Quelle: dpa