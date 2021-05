Öffnung aller Schulen und Kitas in Wolfsburg ab 10. Mai möglich

Wolfsburg

Der Lockerungsplan der niedersächsischen Landesregierung weckt bei vielen Wolfsburger Schülerinnen und Schülern die Hoffnung auf eine wochenweise Rückkehr in die Klassenräume ab kommenden Montag, 10. Mai. Außerdem dürften Eltern ihre Kinder wieder in die Kita bringen – sofern die Inzidenz stabil unter 165 bleibt.

Statt einer Inzidenz von 100 ist laut des Landes künftig die Marke von 165 maßgeblich für die Öffnung von Schulen und Kitas. „Voraussetzung dafür sei es, dass die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten sei. Wolfsburg liegt aktuell sieben Tage unter dem Inzidenzwert von 165“, teilte die Stadt Wolfsburg am Dienstag mit. In der VW-Stadt würden am Montag, 10. Mai, weiterführende Schulen, Kitas und Großfamiliennester im Szenario B geöffnet, sofern die Inzidenz stabil unter 165 bleibe. Förder- und Grundschulen befinden sich schon in dieser Woche im Szenario B.

Bildungsdezernentin: Trägern von Kitas und Schulen steht noch viel Arbeit bevor

„Mit den angekündigten Veränderungen des niedersächsischen Vorgehens schaffen wir eine stringentes Vorgehen“, sagte Iris Bothe, Wolfsburgs Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration und ergänzt: „Ich weiß, dass den Trägern der Kindertagesstätten und den Schulleitungen noch arbeitsreiche Tage bevorstehen, wenn am kommenden Montag die Kitas und Schulen wieder geöffnet werden. Dafür bedanke ich mich im Voraus.“

Wolfsburgs SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer sagte zum neuen Stufenplan der Landesregierung, man folge dabei den Schlagwörtern „Testen, Impfen und Draußen vor Drinnen“. „Besonders Kinder und Jugendliche leiden in dieser Pandemie. Gerade jetzt können diese Einrichtungen Ruhepole und Anlaufstellen für Jugendliche sein. Ich freue mich deshalb sehr, dass diese wichtigen Orte wieder öffnen können und unter den geltenden Hygienebedingungen wieder Angebote mit bis zu 50 Kindern machen können.“

Zusätzlich solle Sport für Gruppen mit bis zu 30 Kindern und Jugendlichen draußen auch wieder möglich sein. „Der soziale Austausch, der Sport, der Spaß – das wollen wir ermöglichen. Abgesichert werden diese Schritte im Bildungsbereich durch die zweimaligen Testungen jede Woche in den Schulen“, so Glosemeyer.

Öffnungsperspektive für Einzelhändler und Gastronomen

Derzeit bleibt eine andere Marke im Blickfeld: Seit fünf Tagen liegt die Inzidenz in Wolfsburg unter 150. Setzt sich dieser Trend fort, könnte ab Samstag Terminshopping wieder erlaubt sein. Gemäß der neuen Bundes-Notbremse ist „Click & Meet“ dann wieder zulässig, wenn die Inzidenz in einer Stadt oder einem Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 150 liegt. Das vergangene Wochenende zählt daher nicht mit. Stattdessen muss der Wert in Wolfsburg noch bis Donnerstag unter der kritischen Marke bleiben, damit alle Geschäfte wieder den Einkauf mit Termin anbieten dürfen. Sollte das der Fall sein, dürften die Läden gemäß der Notbremse am übernächsten Tag – also am Samstag – öffnen.

Sänke die Inzidenz für fünf Tage unter 100, dürfen Geschäfte der neuen Landesverordnung zufolge ab Montag für negativ Getestete und Geimpfte sogar ohne feste Terminvergabe wieder öffnen. Auch Restaurants könnten zumindest wieder Gäste draußen bewirten, zwei Wochen später auch drinnen mit einem Hygienekonzept, dort dann mit einer Kapazitätsbegrenzung auf 50 Prozent. Es greift eine Sperrstunde um 23 Uhr, eine Tischreservierung ist nicht erforderlich.

Von der Redaktion