Das Rennen um die Wolfsburger Oberbürgermeisterwahl ist eröffnet: Als erste Partei hat sich jetzt die Linke mit Ratsmitglied Bastian Zimmermann auf einen Kandidaten für die Nachfolge von Klaus Mohrs ( SPD) festgelegt. Die Oberbürgermeisterwahl findet im Herbst 2021 statt.

Die Wahl von Zimmermann zum Oberbürgermeisterkandidaten sei bei der Mitgliederversammlung am Montag einstimmig gefallen, teilte der Wolfsburger Linken-Kreisverband mit. Die Partei habe sich bewusst zu einem so frühen Zeitpunkt festgelegt, sagte Zimmermann im Gespräch mit der WAZ. „Wir wollen die Zeit nutzen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in Dialog zu treten“, erklärte der Vorsitzende der gemeinsamen Fraktion von Linken und Piraten im Rat der Stadt.

Zimmermann fordert eine Erhöhung der Gewerbesteuer in Wolfsburg

Im Wahlkampf will Zimmermann unter anderem die politische Diskussion über den kommunalen Haushalt in den Vordergrund stellen. Nicht erst seit der Corona-Krise und dem Wegbrechen der Gewerbesteuerzahlungen von VW stehe die Stadt Wolfsburg vor enormen finanziellen Herausforderungen, betont der Linken-Politiker. Er verweist unter anderem auf das 200 Millionen Euro teure Verkehrskonzept Südost/L 290, die Planungen für die Nordhoff-Achse und den Sanierungsstau im Straßenbau. „Die Diskussion über den kommunalen Haushalt muss ehrlicher und transparenter geführt werden“, sagt der 36-Jährige, der in Wolfsburg eine Werbeagentur führt. Dazu gehört für ihn auch eine Erhöhung der Gewerbesteuer.

Der Oberbürgermeisterkandidat der Linken will sich auch stärker für sozialen Wohnungsbau in Wolfsburg einsetzen. „Da müssen wir als Stadt eine eindeutigere Haltung haben“, so Zimmermann. Sowohl private als auch öffentliche Investoren sollten bei Neubauprojekten auf eine Quote von 30 Prozent mietpreisgebundene Wohnungen verpflichtet werden.

Beim Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit bewegt sich Wolfsburg aus Sicht des Linken-Kandidaten zu langsam. Er will zum Beispiel für eine dezentrale Energieversorgung durch Solarpanels auf allen öffentlichen Gebäuden eintreten. Bei der Sicherung von Arbeitsplätzen müsse die Stadt einen Beitrag dazu leisten, dass sich mehr Unternehmen in Wolfsburg ansiedeln, „die nicht nur auf den Verbrennungsmotor ausgerichtet sind“. Die Entwicklung im VW-Werk Wolfsburg beobachtet Zimmermann mit Sorge. Während VW die Produktion des neuen Elektroautos ID.3 nach Zwickau vergeben habe, sei für das Stammwerk bislang kein ähnlich zukunftsträchtiges Modell in Aussicht gestellt. „Ich glaube, das ist wirklich eine Zukunftsfrage für die Stadt. Da muss die Stadtverwaltung intensiv ins Gespräch mit dem Konzern gehen“, sagt Zimmermann.

Kandidat ist gegen die Nordkopf-Entwicklung mit Investor Signa

Ein wichtiges Anliegen sei ihm außerdem die Modernisierung der Stadtverwaltung, nicht zuletzt um deren Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern. Dabei soll laut Zimmermann auch geprüft werden, zuvor ausgegliederte Bereiche wieder in die Stadtverwaltung zurückzuholen. Der Linken-Kandidat beklagt in diesem Zusammenhang den Verlust von politischer Kontrolle bei wichtigen Zukunftsprojekten. „Überhaupt nicht einverstanden“ ist er zum Beispiel mit der Entwicklung des neuen Wolfsburger Nordkopfes zusammen mit dem österreichischen Investor Signa. „Ich würde auf regionale Partner setzen.“

Zur Person: Bastian Zimmermann Bastian Zimmermann wurde am 7. April 1984 in Braunschweig geboren. Nach einer Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation im Büro der Bundestagsabgeordneten Dorothée Menzner war er über die Autovision als Produktionsmitarbeiter im VW-Werk Wolfsburg beschäftigt. Zimmermann absolvierte dann eine Ausbildung zum Mediengestalter für Digital und Print und ist seit 2014 Inhaber und Geschäftsführer einer Werbeagentur mit Sitz in Wolfsburg. Zwischen 2011 und 2015 war er Vorsitzender des Linken-Kreisverbandes Wolfsburg und trat bei der Landtagswahl 2017 als Direktkandidat für die Partei an. Zimmermann ist Vater einer Tochter.

