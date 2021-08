Wolfsburg

„Um in der Gesellschaft etwas zu verändern, muss man ein politisches Mandat anstreben“, sagt Andreas Klaffehn. Er ist überzeugt vom demokratischen System der repräsentativen Demokratie, nicht jedoch von Parteien und Fraktionszwängen. Deshalb trat er 2005 in die Parteiunabhängige Gemeinschaft (PUG) ein, deren Vorsitzender er mittlerweile ist. Und jetzt will er Oberbürgermeister von Wolfsburg werden.

Zur Person: Andreas Klaffehn Name: Andreas Klaffehn Alter: 56 Jahre Beruf: Polizeibeamter Wohnort: Sülfeld Familie: geschieden, in fester Partnerschaft, zwei erwachsene Kinder Hobbys: Gartenarbeit, Motorradfahren

Die Menschen sollen ihn bei der „Mission Wob“ – so ein Slogan seines Wahlkampfs – unterstützen, weil sie von ihm persönlich überzeugt sind. „Als Bärbel Weist den Verein PUG gegründet hat, stand sie vor der Frage, ob sie sich der Parteiräson oder der Bürgerschaft stärker verpflichtet fühlt“, erinnert er an die Anfänge. „Das hat mir imponiert.“ Heinrich Plöger und Gilbert Göhner nahmen ihn dann in der ersten Zeit unter ihre Fittiche. Einige kritisieren, der Verein sei ein Sammelbecken von Parteiverdrossenen. Die Mitglieder sehen das anders.

Verpflichtung zur politischen Mäßigung

Klaffehn über die PUG: „Wir sind weltoffen, die demokratische Mitte mit dem Bürger als Souverän.“ Direkte Demokratie wie Volksentscheide sind aus seiner Sicht nur bei wenigen Themen eine gute Alternative, denn: „Man muss schon Detailkenntnis haben.“ Der Entscheidungs-Freiraum sei bei der PUG dafür groß, gerade weil der Verein nicht in Land oder Bund, sondern nur in Wolfsburg politisch aktiv ist. Für ihn speziell sei das als Polizeibeamter auch wegen seiner beruflichen Verpflichtung zur politischen Mäßigung wichtig.

Hobby: Gestaltung und Pflege des Gartens in Sülfeld. Quelle: Britta Schulze

Detailkenntnisse zu erwerben ist mittlerweile zu seinem wichtigsten „Hobby“ im Ehrenamt geworden, das er bisher im Orts- und Stadtrat ausfüllte. „Man muss Dingen auf den Grund gehen“, findet er. Deshalb gibt es nur noch kleinere Motorradtouren mit seiner Triumph oder mit der alten Herkules Baujahr 1972, einer ehemalige Militärmaschine. In den letzten 20 Jahren hat Andreas Klaffehn vor allem das Haus und den Garten in Sülfeld mit eigenen Ideen und Händen gestaltet, jetzt würde er sich gern um die gesamte Stadt kümmern. Dafür müsse man selbst kein Experte sein.

Als Oberbürgermeister Bürgerwillen, Politik und Verwaltung unter einem Hut bekommen

Aber trotz eigener Detailkenntnisse müsse man „fachliche Fragen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung objektiv bewerten und politische Entscheidungen mit der Bürgerschaft treffen“, meint er. Hauptaufgabe eines Oberbürgermeisters sei es, den Bürgerwillen, die Politik und die Verwaltung unter einen Hut zu bekommen.

Sitzecke in Sülfeld: Die Felder und Wiesen hinter dem Grundstück sind als Baugebiet vorgesehen. Quelle: Britta Schulze

Von einer der Sitzecken in seinem Garten aus blickt er auf die Windräder bei Ehmen. War das vielleicht mit ein Grund dafür, sich politisch gegen ein Repowering der Anlagen einzusetzen? Ihm sei es nicht um persönliche Befindlichkeiten gegangen, versichert Klaffehn, sondern darum, dass eine Wohngebiets-Entwicklungsfläche hinter seinem Grundstück durch den Schattenwurf betroffen gewesen wäre. Um einen „ungetrübten Blick“ zu behalten, tausche er sich mit vielen Menschen aus, auch mit seiner Lebensgefährtin, mit der er seit zehn Jahren zusammenlebt und die sich lieber im Hintergrund halte, erzählt der 56-Jährige.

„Der Strauß der Herausforderungen ist riesig“, sagt er mit Blick auf die Zukunft von Wolfsburg. „Egal welche Prioritäten ich setze – wichtig ist, dass die Eigenständigkeit erhalten bleibt.“ Deshalb ist er auch gegen den aktuell geltenden Mehrheits-Beschluss, der besagt, dass der neue Rat Fusionsverhandlungen mit dem Landkreis Helmstedt weiterführen soll. Wolfsburg muss aus seiner Sicht eine kreisfreie Stadt bleiben.

Von Andrea Müller-Kudelka