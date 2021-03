Wolfsburg

Wolfsburgs Oberbürgermeister fordert Öffnungen über die von Bund und Ländern beschlossenen Pläne hinaus: „Diese Lockerungen sind in die richtige Richtung gegangen, sind mir aber nicht weitreichend genug“, sagte Klaus Mohrs (SPD) am Freitag in einem Pressegespräch. Einzelhändler müssten je nach Ladengröße für bestimmte Kundenzahlen öffnen dürfen. Die Landesverordnung erlaubt das ab Montag nur den Buchhändlern, bei den übrigen Geschäften muss dafür ein Termin vereinbart werden. Das sei nicht nachvollziehbar. „Warum dürfen Supermärkte Klamotten und Schuhe verkaufen, die Geschäfte in der Innenstadt aber nicht?“, fragt der OB. Es gehe um die Existenzen der Geschäftsleute. „Da werden wir für kämpfen.“

Schaufenster-Shopping beim WKS: Die meisten Läden dürfen ab Montag nur Kunden mit Termin einlassen. Quelle: Roland Hermstein

Die Inzidenz soll nicht alleiniger Indikator für Lockerungen sein

Die Inzidenz als alleiniger Indikator für Öffnungen sei überholt. Ein oder zwei begrenzte Infektionsherde könnten den Wert nach oben treiben, bedeuteten aber nicht zwingend Risiken für die Stadtgesellschaft. „Ich hätte mir gewünscht, dass man den örtlichen Krisenstäben mehr Freiheit einräumt.“ In Berlin habe man längst deutlich gemacht, dass die Gesundheitsämter der Kommunen inzwischen weitaus besser aufgestellt seien als zu Beginn der Pandemie. „Da würde ich mir wünschen, dass man uns mal besser zuhören würde.“

Zwar freue er sich, dass es nun wieder möglich sei, dass Sportler im Außenbereich wieder eingeschränkt trainieren dürfen und nun auch Kitas und Schulen wieder öffneten. „Ich würde mir aber auch wünschen, dass es bald in der Gastronomie wieder losgeht.“ Schon allein wegen der Dauer des Lockdowns spreche er sich für Lockerungen aus.

8708 Geimpfte in Wolfsburg

Zwei Instrumente sollen helfen, das Risiko zu minimieren. Dafür müssten die Impfungen Fahrt aufnehmen. Stand Donnerstag waren 8708 Wolfsburgerinnen und Wolfsburger geimpft, rund ein Viertel der Geimpften hat inzwischen auch die zweite Dosis erhalten und genießt damit den vollen Impfschutz. Allerdings wird der Impfstoff nach wie vor nicht regelmäßig geliefert. „Wenn wir mehr Impfstoff zur Verfügung hätten, könnten wir in Wolfsburg 10 000 Menschen in der Woche impfen, vermutlich sogar doppelt so viel“, so Mohrs.

Impfzentrum im Congresspark: Bislang haben 8708 Wolfsburgerinnen und Wolfsburger eine Impfung gegen Corona erhalten. Quelle: Roland Hermstein

Bei den Schnelltests hoffe man darauf, dass Gesundheitsminister Jens Spahn nun auch sein Versprechen einlöse und liefere. Außerdem brauche man genügend Kapazitäten für die Testungen. Die Stadt führe derzeit Gespräche mit externen Anbietern.

App soll bei Nachverfolgung helfen und als Eintrittskarte dienen

Um massenhafte Tests zu dokumentieren und Infektionen schnell nachvollziehen zu können, soll es eine App geben. „Es gibt einen Anbieter, bei dem nach dem Testen alles vollautomatisch läuft“, so Mohrs. Man führe derzeit Gespräche. Mit Hilfe der App könnten bei einem positiven Testergebnis sowohl der Patient als auch das Gesundheitsamt automatisch informiert werden. Das ermögliche ein schnelles Eindämmen von Infektionen. Umgekehrt könne ein negativer Test als „Eintrittskarte“ für den Besuch von Gastronomiebetrieben dienen. „Ich möchte so schnell wie möglich Lösungen für Wolfsburg haben.Den meisten steht das Wasser schon über der Oberlippe“, so der OB. Man müsse allerdings noch die neue Testverordnung abwarten.

Auch schwere Corona-Erkrankungen bei Kindern in Wolfsburg

„Wir müssen lernen, mit der Pandemie zu leben. Jede Lockerung birgt aber auch Risiken“, betonte Mohrs. Bei Abstand, Hygieneregeln und Mund-Nasen-Bedeckungen werde er daher nicht nachlassen. Die Maskenpflicht werde bleiben und möglicherweise auch ausgeweitet auf belebte Plätze im Freien. Denn Corona bleibe eine nicht erkennbare Gefahr, nicht nur für alte Menschen „Wir haben im Krankenhaus auch einige Kinder, die an Corona schwerstens erkrankt sind. Nicht jedes Kind überlebt das automatisch“, so der Oberbürgermeister.

