Oberbürgermeister Klaus Mohrs: „Bei uns wird exakt nach Vorschrift geimpft“

Zwar war der Einwohner in der Videoübertragung der Fragestunde des Wolfsburger Rates am Mittwoch nicht zu hören, doch offenbar wiederholte der Mann eine in den vergangenen Tagen oft geäußerte Kritik am Winterdienst der Stadt sowie die Einstellung des Busverkehrs. Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) verteidigte die Einsatzkräfte der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) angesichts eines „völligen Ausnahmezustandes“.

Bus der WVG landete wegen Schneechaos im Graben

„Was diese geleistet haben, ist große Klasse. Sie haben teils auf Feldbetten übernachtet, um nach ihren vorgeschriebenen Ruhepausen gleich wieder ins Räumfahrzeug steigen zu können.“ Zu Beschwerden über nicht geräumte Nebenstraßen sagte Mohrs: „Das müssen die Anwohner machen, weil sie auch keine Beiträge dafür zahlen – dazu gehöre ich auch.“ Die WAS habe alle möglichen Kräfte mobilisiert und Fuhr- sowie Bauunternehmen zur Unterstützung angefordert. „Sie können aber nicht überall gleichzeitig sein.“

Auch der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft sei nichts vorzuwerfen. „Der Busverkehr war nicht mehr zu verantworten, nachdem der erste Bus aus dem Graben gezogen werden musste.“ Die WVG habe den Betrieb inzwischen wieder aufgenommen, allerdings gebe es weiter Engpässe durch nicht geräumten Schnee.

Wolfsburg erwartet nach wochenlanger Knappheit „größere Mengen“ an Impfstoff

In seinem Bericht zum Start des Impfzentrums am 15. Februar sagte Mohrs, er sei dankbar dafür, dass in den nächsten Wochen nun „größere Mengen“ an Impfstoff zu erwarten seien. Inzwischen sei es möglich, über das Terminmanagement des Landes auch Termine zu buchen. Bisher seien ausschließlich mobile Teams unterwegs gewesen, um Beschäftigte und Bewohner von Pflegeheimen sowie teils Klinikpersonal und Rettungskräfte zu impfen. „Bei uns wird exakt nach den Vorschriften geimpft und nur der Personenkreis einbezogen, der auch vorgesehen ist“, betonte der Oberbürgermeister.

Zur außerplanmäßigen Bereitstellung von 100 000 Euro durch die Stadt für Corona-Schnelltests an Kitas und Schulen sagte Mohrs, dazu gebe es keine Vorlage zur Abstimmung. Es habe aber am Montag im Kreis der Fraktionssprecher übergreifende Zustimmung gegeben. Er hoffe darauf, dass nun bald auch das Personal von Krippen und Kitas vorrangig geimpft werde, womit auch die Tests künftig überflüssig würden.

Land legt Dosen für die Zweitimpfung zurück

Piroska Evenburg (Linke&Piraten) wollte wissen, ob auch genügend Impfstoff für die Zweitimpfung vorgehalten werde und welche Impfstoffe verabreicht würden. Mohrs erklärte, dass das Land für jede erhaltene Dosis für die Erstimpfung eine Dosis für die Zweitimpfung zurückgestellt habe, die nach 21 Tagen verimpft werde. „Es muss niemand Angst haben, dass jemand nach der Erstimpfung keine Zweitimpfung bekommt.“ Bisher habe man das Vakzin von Biontech verimpft, in den nächsten Wochen erwarte man auch Lieferungen der Impfstoffe von Astrazeneca und Moderna.

