Menschen, die barfuß im Winter laufen und bei Kälte Sandalen tragen. Kaputtes Schuhwerk oder zu kleine Größen – all das haben Monika und Wolfgang Schmidt schon bei ihren ehrenamtlichen Einsätzen in der Obdachlosenunterkunft in Borsigstraße gesehen. Die beiden Helfer freuen sich, dass sie nun vierzig Schuhgutscheine an Obdachlose überreichen können.

Möglich ist das aufgrund einer Spende der Margarete-Schnellecke-Stiftung: Carolin Külps, Vorsitzender Stiftung, überreichte dazu einen symbolischen Scheck in Höhe von 2000 Euro, rund 400 Euro davon werden für den Kauf von Strümpfen verwendet.

Ein Paar Schuhe aussuchen: Ein Ausdruck von Würde

„Schuhe sind noch immer Mangelware“, sagt Monika Schmidt. Gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang Schmidt ist sie seit rund 25 Jahren für Obdachlose im Einsatz. Diesmal verteilt sie Schuhgutscheine. Gebrauchte Schuhe habe sie schon mehrmals in der Unterkunft abgegeben. Nun können sich die Menschen selbst ein Paar Schuhe aussuchen, auch das sei „ein Ausdruck von Würde“, sagt Külps.

Die Vorsitzende hebt die Bedeutung der ehrenamtlichen Arbeit des Ehepaars hervor: „Die Menschen vertrauen ihnen und zeigen sich in ihrer Not und Verletzlichkeit.“ Doch das war nicht gleich von Beginn so: „Bis sich die Menschen in der Borsigstraße uns anvertraut haben, sind bestimmt fünf Jahre vergangenen“, erzählt Monika Schmidt.

Corona-Lage in der Unterkunft: Bewohner sind diszipliniert

Auch während Corona unterstützen das Ehepaar Schmidt und die Margarete-Schnellecke-Stiftung die Obdachlosenunterkunft. „Wir haben Desinfektionsmittel und Masken bekommen“, so die ehrenamtliche Helferin. Genäht wurde der Mundschutz auch von den Wolfsburger Elfen. Mittlerweile habe sich die Lage in der Unterkunft wieder normalisiert. „Hygienevorschriften müssen natürlich weiterhin eingehalten werden, aber die Bewohner sind sehr diszipliniert“, berichtet Monika Schmidt.

Von Nina Schacht