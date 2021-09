Wolfsburg

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger folgten bei der Kommunalwahl der Empfehlung der Stadtverwaltung in Wolfsburg und nutzten die Möglichkeit der Briefwahl. Wer wie sonst gewohnt ins Wahllokal marschierte, musste dort möglicherweise Schlange stehen – denn wegen der Corona-Schutzmaßnahmen (Abstand halten) stehen weniger Kabinen zur Verfügung. Das wird voraussichtlich auch bei der Bundestagswahl und der gleichzeitigen OB-Stichwahl zwischen Dennis Weilmann und Iris Bothe wieder der Fall sein. Also diesmal doch lieber Briefwahl? Das wäre für viele neu und ungewohnt – deshalb hier nochmal die wichtigsten Punkte zum Verfahren.

Wahlschein beantragen

Wer Briefwahlunterlagen erhalten möchte, muss persönlich einen Wahlschein beantragen. Möglich ist das per Post mit dem Formular, das von der Stadt Wolfsburg zusammen mit den Wahlbenachrichtigungen für die Kommunalwahl und die Bundestagswahl verschickt wurde (Rückseite der Anschreiben) oder online. Aber Achtung: Für die OB-Wahl und für die Bundestagswahl gibt es unterschiedliche Formulare.

Kämpfen nochmal um Wolfsburg: Oberbürgermeister Dennis Weilmann oder Oberbürgermeisterin Iris Bothe? Die Stichwahl am 26. September soll das entscheiden. Quelle: Britta Schulze

Stichwahl OB Parallel zur Bundestagswahl läuft am Sonntag, 26. September, die Stichwahl für die Nachfolge von Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Antreten werden im zweiten Durchgang noch einmal Dennis Weilmann (CDU) und die parteilose Iris Bothe, die von SPD und FDP aufgestellt wurde. Weilmann bekam beim ersten Wahldurchgang 21 992 Stimmen (43 Prozent), Bothe 16 503 (32 Prozent). Mehr als 50 Prozent aller Stimmen sind nötig für einen Sieg. Insgesamt gibt es 96 416 Wahlberechtigte in Wolfsburg, 53,6 Prozent nahmen am 12. September die Möglichkeit wahr, ihre Stimme für einen oder eine von acht Kandidaten und Kandidatinnen abzugeben. Das waren prozentual mehr als bei allen vier OB-Wahlen in Wolfsburg seit der Jahrtausendwende.

Möglich ist die Beantragung der Briefwahl rechtlich gesehen bis zum Freitag, 24. September. Gewählt werden kann beim persönlichen Erscheinen zur Beantragung auch direkt im Rathaus – natürlich unbeobachtet. Grundsätzlich gilt: Je früher ein Briefwahl-Antrag eingeht, desto besser.

Infos auf der Wahlbenachrichtigung checken

Bei beiden Online-Formularen gilt: Wenn der Wahlbezirk und die Wählerverzeichnisnummer genannt werden, vereinfacht das die Bearbeitung. Die Zahlen findet man auf der schriftlichen Wahlbenachrichtigung, die allen Berechtigten per Post zugestellt wurde.

Wer noch nicht ins Wählerverzeichnis eingetragen ist oder wieder gestrichen wurde (etwa nach einem Umzug), kann nicht wählen. Anträge auf Eintragung ins Wählerverzeichnis müssen spätestens am 16. Tag vor der jeweiligen Wahl gestellt werden (§ 17 Bundeswahlgesetz).

Eine telefonische Antragstellung ist nicht möglich, eine Email gilt aber als zulässige Schriftform. Nur wer einen Antrag im Auftrag einer anderen Person stellt, benötigt zudem noch extra eine Vollmacht mit gültiger Unterschrift– deshalb fällt in diesem Fall auch die Online-Beantragung flach.

Auslandspost-Porto müssen Wählende selbst zahlen

Versendet werden die Unterlagen an die dafür auf dem Formular angegebene Adresse – das kann also auch die Urlaubsanschrift sein, sogar eine im Ausland. Dafür wird es wegen der Zustellungszeiten selbst bei Luftpost-Versand jetzt allerdings knapp. Auch die Rückantwort muss schließlich am Wahlsonntag vor 18 Uhr im zuständigen Rathaus ankommen. Wer den Brief aus dem Ausland schickt, muss das Porto übrigens selbst zahlen. Innerhalb Deutschlands müssen Wahlbriefe dagegen nicht frankiert werden.

Extra-Umschlag wahrt das Wahlgeheimnis

Und warum brauchen alle einen Extra-Umschlage beim Verschicken der Stimmzettel? Jeder Briefwahlraum ist für die Öffentlichkeit einsehbar, um die Kontrolle zu ermöglichen. Geöffnet werden dürfen dort die ersten farbigen Wahlbrief-Umschläge am Wahltag ab 15 Uhr – erst einmal aber nur, um die Wahlscheine auf Gültigkeit zu überprüfen. Die so zugelassenen Stimmzettel werden dann in eine Urne geworfen und erst ab 18 Uhr ausgewertet. Dadurch soll das Wahlgeheimnis gewahrt bleiben.

Von Andrea Müller-Kudelka