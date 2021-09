Für die Kandidaten von PUG, Grüne, AfD, Linke und ÖDP endete die Oberbürgermeisterwahl in Wolfsburg am Sonntag eigentlich mit einer Enttäuschung – sie kamen nicht in die Stichwahl. Aber alle hatten sich als Ersatz noch andere Ziele gesetzt. Und sogar die Letztplatzierte Larissa Wülker fand am Wahlabend einen Trost.