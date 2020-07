OB-Wahl in Wolfsburg: Mindestens fünf Bewerber treten an

Wolfsburg

Die Linke ist vorgeprescht: Mehr als ein Jahr vor der Oberbürgermeisterwahl hat Bastian Zimmermann seine Kandidatur für die Nachfolge von Klaus Mohrs ( SPD) erklärt. Bei den anderen Parteien läuft noch die Suche nach möglichen Bewerbern. Es zeichnet sich aber bereits ab, dass mindestens fünf Kandidaten bei der OB-Wahl im Herbst 2021 antreten werden.

SPD in Wolfsburg hat für Kandidatenwahl eine Findungskommission eingesetzt

Die SPD hat für die Kandidatensuche eine Findungskommission gegründet. „Nach der Sommerpause wollen wir zusammenkommen und schauen, welche Bewerber zu unseren Kriterien passen“, sagt SPD-Unterbezirksvorsitzende Immacolata Glosemeyer. Fest stehe: Der Kandidat oder die Kandidatin müsse aus Wolfsburg kommen und die Stadt durch eine schwierige wirtschaftliche Situation führen können, für einen Wahlkampf unter Corona-Bedingungen aber auch das nötige Einsatzvermögen mitbringen. Als mögliche Kandidaten der Sozialdemokraten werden vor allem Mitglieder des Verwaltungsvorstandes gehandelt: Sozialdezernentin Monika Müller und Bildungsdezernentin Iris Bothe, aber auch Finanzdezernent Andreas Bauer. „Alle Dezernenten wären grundsätzlich qualifiziert“, sagt Glosemeyer. Der SPD-Anwärter auf den Chefposten im Rathaus soll voraussichtlich bis zum Jahresende feststehen. Der Weg dahin: Die Findungskommission schlägt einen Kandidaten vor, die Mitglieder werden auf einem Parteitag darüber abstimmen. „Die Basis kann schon in der Findungskommission mitentscheiden“, betont Glosemeyer. Neben den Ortsvereinsvorsitzenden, dem Fraktionssprecher und den Mandatsträgern in Bund und Land gehört auch der Juso-Vorsitzende dem Gremium an.

Anzeige

CDU Wolfsburg will Entscheidung Anfang 2021 treffen

Auch bei der CDU läuft die Suche nach einem OB-Kandidaten über eine Findungskommission, die bereits im vergangenen Jahr ihre Arbeit aufgenommen hat. Eine Entscheidung soll Anfang 2021 fallen. „Am Ende werden die Mitglieder auf einem Parteitag entscheiden“, sagt Kreisverbandsvorsitzender Christoph-Michael Molnar. Die Christdemokraten haben eine Lehre aus der Wahlschlappe im Jahr 2011 gezogen. Damals holte die CDU mit Elisabeth Heister-Neumann eine OB-Kandidatin von außerhalb, die dann deutlich gegen Klaus Mohrs unterlag. „Es muss jemand sein, der mit Herzen Wolfsburger ist“, nennt Molnar ein Kriterium für den CDU-Kandidaten. Als ein Bewerber für die Mohrs-Nachfolge im Rathaus wird Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann gehandelt, der auch dem CDU-Kreisvorstand angehört. Weilmann wollte sich am Mittwoch nicht zu einer möglichen Kandidatur äußern, ebenso lehnte Molnar einen Kommentar zu möglichen eigenen Ambitionen ab. „Ich weiß, dass mehrere Namen gehandelt werden. Das ist doch gut, wenn es mehrere geeignete Kandidaten gibt“, so Molnar.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

PUG Wolfsburg will mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen gehen

Die PUG will nach Aussage des Vorsitzenden Andreas Klaffehn „auf jeden Fall“ mit einem eigenen Kandidaten oder einer Kandidatin bei der Oberbürgermeisterwahl antreten. „Als drittgrößte politische Kraft im Rat der Stadt müssen wir Kante zeigen“, betont Klaffehn. Der Bewerber der PUG soll durch die Mitglieder bei einer Hauptversammlung gewählt werden. Der Termin für die Kandidatenkür steht noch nicht genau fest und hängt auch von der Entwicklung bei der Corona-Lage ab. Frühestens im Oktober soll bei der PUG die nächste Hauptversammlung anstehen.

Grünen Wolfsburg : „Das muss genau überlegt werden“

Die Grünen ringen noch mit der Entscheidung, ob die Partei einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken wird „Das muss schon genau überlegt werden“, sagt Vorstandssprecher Axel Bosse. Der Kreisvorstand habe Anfang dieser Woche über mögliche Wege zu einer Entscheidungsfindung diskutiert. „Wir sind in der Corona-Situation ja kaum in der Lage, eine ordentliche Mitgliederversammlung zu machen“, beschreibt Bosse die Schwierigkeiten. Über einen möglichen OB-Kandidaten solle es aber eine breite Diskussion in der Partei geben, „zumal wir einen recht ordentlichen Mitgliederzuwachs verzeichnen“, so Bosse. Mit Blick auf die angekündigte Kandidatur der Linken erklärt er, dass für seine Partei kein reiner Zählkandidat in Frage komme. „Wenn man das ernsthaft angeht und nicht nur als PR-Aktion, dann mus man jemanden finden, der auch in der Lage ist eine Verwaltung zu führen“, sagt Bosse. Die Erfolgschancen in Wolfsburg seien allerdings anders zu bewerten als zum Beispiel in Hannover, wo ein Grüner zum Oberbürgermeister gewählt wurde. „Das ist für uns realistisch nicht denkbar“, räumt Bosse ein.

FDP Wolfsburg wird einen Kandidaten aufstellen

Bei der FDP ist eine grundsätzliche Entscheidung bereits gefallen. „Ja, wir werden einen Kandidaten aufstellen“, sagt Kreisvorsitzende Kristin Krumm. Man sehe sich in der Pflicht, dies zu tun. Dabei stünden einige Bewerber aus den Reihen der Liberalen zur Auswahl. „Ich habe auch einen Wunschkandidaten“, erklärt Krumm. Der Zeitplan für die Kandidatenkür soll Anfang September bei einem Kreisparteitag festgelegt werden. „Es wird definitiv ein Wolfsburger sein“, betont Krumm mit Blick auf die möglichen FDP-Kandidaten.

Als erste Partei hat die Linke mit Bastian Zimmermann einen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl aufgestellt. Die Entscheidung einer Mitgliederversammlung des Kreisverbandes sei einstimmig gefallen.

Die AfD ließ die Frage nach einem möglichen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am Mittwoch zunächst unbeantwortet.

Von Florian Heintz