OB-Wahl in Wolfsburg: Dennis Weilmann und Iris Bothe gehen in die Stichwahl

Dennis Weilmann (CDU) und Iris Bothe (parteilos) gehen in zwei Wochen in die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Wolfsburg. CDU-Kandidat Weilmann lag mit insgesamt 43,0 Prozent der Stimmen klar vorn, verfehlte aber die für den Wahlsieg erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen. Die von SPD und FDP unterstützte parteilose Kandidatin Bothe holte 32,2 Prozent. Beide treten nun bei der Bundestagswahl am 26. September gegeneinander an.

Vorsprung für Dennis Weilmann

„Dass es zu einer Stichwahl kommt, war klar bei einer Wahl mit acht Kandidatinnen und Kandidaten“, sagte Weilmann beim Interview im Livestream der Stadt. „Ich bin froh, mit so großem Vorsprung in die Stichwahl zu gehen und es gelungen ist, die Wolfsburger von mir zu überzeugen.“ Nun gelte es auch die Stimmen der Wähler zu gewinnen, die für die übrigen Kandidatinnen und Kandidaten gestimmt hätten.

Auch Iris Bothe zeigte sich von dem Ergebnis nicht überrascht. „Ich bin froh, dass wir das Stichwahlergebnis erzielt haben und freue mich nun auf die kommenden zwei Wochen.“ Man werde jetzt noch einmal voll in den Wahlkampf einsteigen. „Ich werde viele Gelegenheiten nutzen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.“

Angesichts des breiten Bewerberfelds war das Ergebnis nicht überraschend, aber doch deutlicher als erwartet. Die meisten Wolfsburger haben nach zehn Jahren unter einem sozialdemokratischen Stadtoberhaupt für den Wechsel gestimmt. In einigen Wahlgebieten, unter anderem in Wendschott, Mörse und Sandkamp, holte CDU-Kandidat Weilmann sogar die absolute Mehrheit der Stimmen. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 hatte Klaus Mohrs (SPD) mit 63,1 Prozent der Stimmen einen haushohen Sieg errungen.

Deutlich wurde ein Stadt-Land-Gefälle. Egal ob Wendschott, Hattorf, Sandkamp oder Barnstorf: In den ländlich geprägten Wahlbezirken hatte Weilmann klar die Nase vorn. In den Stadtteilen ging es zuweilen deutlich knapper zu.

Andreas Klaffehn von der PUG belegt Platz drei

Die Bronze-Medaille bei der Oberbürgermeisterwahl holte mit 9,2 Prozent der Stimmen Andreas Klaffehn von der PUG. „Es ist okay“, meinte Klaffehn. „Mich macht nur das Ergebnis der AfD traurig, die ohne bei kommunalen Themen etwas zu bieten so viele Stimmen bekommt.“ Auf den weiteren Plätzen lagen Frank Richter von den Grünen mit 6,1 Prozent und AfD-Kandidat Thomas Schlick mit 5,3 Prozent nahezu gleichauf. Bastian Zimmermann (Die Linke) kam auf 2,9 Prozent. Die Schlusslichter bildeten Bastian Michel von der ÖDP mit 0,7 Prozent und Larissa Wülker mit 0,6 Prozent.

Insgesamt gaben 51 170 Wolfsburgerinnen und Wolfsburger eine gültige Stimme bei der OB-Wahl ab (53,6 Prozent Prozent).

Bei der Stichwahl in zwei Wochen wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet

Schon nachdem Wolfsburgs Kommunikationschefin Julia Streuer die ersten Ergebnisse aus den Wahllokalen bekannt gab, deutete alles auf eine Stichwahl zwischen Bothe und Weilmann hin. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, es bleibt also bis zum Ende spannend. SPD-Fraktionsvorsitzender Hans-Georg Bachmann äußerte sich kurz vor dem amtlichen Endergebnis optimistisch – die Stichwahl sei das Ziel gewesen.

