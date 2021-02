OB-Wahl in Wolfsburg: Andreas Klaffehn tritt für die PUG an

Wolfsburg

Die PUG tritt mit Andreas Klaffehn (56) als Kandidat bei der Wolfsburger Oberbürgermeisterwahl im September 2021 an. Die Entscheidung für den Vorsitzenden der Stadtratsfraktion sei am Mittwochabend bei einer digitalen Mitgliederversammlung „mit überwältigender Mehrheit“ gefallen, teilte die Parteipolitisch unabhängige Gemeinschaft mit. Die FDP verzichtet dagegen auf einen eigenen Kandidaten und kündigte ihre Unterstützung für die parteilose Iris Bothe an, die für die SPD ins Rennen geht.

Sein Ziel sei es, dass Wolfsburg eine tolle und grüne Stadt bleibe

„Ich freue mich riesig über dieses tolle Ergebnis und das Vertrauen der PUG-Mitglieder. Damit kann ich, getragen von der großen Unterstützung, mit breiten Schultern in den Wahlkampf ziehen“, so Klaffehn direkt nach seiner Wahl. Sein Ziel sei es, dass Wolfsburg eine tolle und grüne Stadt bleibe. Daher seien Umwelt und Klimaschutz neben einem soliden Haushalt die zentralen Themen, für die er sich einsetzen wolle. Gemeinsam mit Verwaltung, Politik und Bürgerschaft, wolle er so die Zukunft von Wolfsburg gestalten, so Klaffehn.

Die Wolfsburger FDP unterstützt bei der Oberbürgermeisterwahl die SPD-Kandidatin Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration. Der Kreisparteitag der Liberalen sei mit dieser Entscheidung dem Vorschlag des Kreisvorstandes gefolgt. „Die Vertreter der FDP im Stadtrat sowie in den diversen Gremien haben Iris Bothe als eine sehr geradlinige, offene, kooperative und durchsetzungsfähige Dezernentin kennengelernt, mit der man gemeinsam an der Zukunft dieser Stadt arbeiten kann. Zudem war für uns die Parteilosigkeit von Iris Bothe ein wichtiges Entscheidungskriterium“, sagte FDP-Kreisvorsitzende Kristin Krumm.

Damit stehen bislang fünf Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl fest: Dennis Weilmann (CDU), Iris Bothe (SPD), Thomas Schlick (AfD), Andreas Klaffehn (PUG) und Bastian Zimmermann (Linke). Der Nachfolger von Klaus Mohrs (SPD) wird am 12. September gewählt.

Von Florian Heintz