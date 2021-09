Wolfsburg

Am Sonntag werden die Wolfsburger nochmal zur Wahl gebeten: Welche Kandidatinnen und Kandidaten ziehen in den Bundestag ein? Und wer übernimmt das Amt des Oberbürgermeisters? Um 18 Uhr schließen die Wahllokale und dann warten alle gespannt auf die Ergebnisse. Einige Parteien verbringen den Wahlabend in Wolfsburger Bars und Restaurants. Dabei gelten die aktuellen Corona-Vorschriften.

Die CDU Wolfsburg feiert auf dem Rittergut in Nordsteimke

Die Wahlparty des CDU Kreisverbandes Wolfsburg findet ab 18 Uhr auf dem Rittergut Nordsteimke statt. „Selbstverständlich werden dabei die aktuell gesetzlich vorgeschriebenen Auflagen eingehalten. Der Einlass erfolgt nach der 3-G-Regel und nach vorheriger Anmeldung“, so Kreisvorsitzender Christoph-Michael Molnar. Der Oberbürgermeisterkandidat Dennis Weilmann und der Direktkandidat für den Bundestag Andreas Weber begrüßen zunächst die Unterstützer in Nordsteimke, ehe sie im Rathaus Wolfsburg eintreffen.

Die SPD feiert im „Rizzos“ auf der Piazza Italia

Die aktiven Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer der SPD treffen sich ab 17.45 Uhr auf der Terrasse des „Rizzos“ an der Goethestraße. „Wir haben uns aufgrund der Corona-Pandemie für einen Veranstaltungsort mit Außengastronomie entschieden. Daher empfehle ich wärmende Kleidung“, sagt Ingolf Viereck. Die SPD-Anhänger feierten dort auch die Ergebnisse der Kommunalwahl, wie vor zwei Wochen gilt die 3-G-Regel, nur geimpfte, genesene und getestete Personen dürfen mitfeiern. Die Oberbürgermeisterkandidatin Iris Bothe, die von der SPD unterstützt wird, und der Direktkandidat für den Bundestag Falko Mohrs sind sowohl auf der Wahlparty beim Rizzos als auch in der Bürgerhalle des Rathauses.

Wahlparty der FDP: Am Sonntag trifft sich die Partei im „Oexle“ in der Poststraße. Quelle: Carsten Bischof

Die FDP trifft sich im Oexle in der Poststraße

Die FDP veranstaltet eine kleine Party im „Oexle“ in der Poststraße. Auch dort gilt die 3-G-Regel. „Eingeladen sind alle Mitglieder der FDP in Wolfsburg, selbstverständlich können auch gerne Interessierte vorbeischauen“, so Kristin Krumm, die in den Bundestag einziehen möchte. Die Direktkandidatin ist zwischen 18 und 19 Uhr in der Bürgerhalle und danach geht sie zur Wahlparty.

Linke feiern vor ihrem Parteibüro in der Schillerstraße

Eine lockerere Party feierten die Linken nach der Kommunalwahl vor ihrem Parteibüro in der Schillerstraße. Und so ähnlich wird auch am Sonntag wieder gefeiert. Ab 18 Uhr sind alle Mitglieder der Partei willkommen. Der Direktkandidat Bernd Mex wird im Laufe des Abends auch im Rathaus vorbeischauen.

Die Grünen treffen sich in der X-Bar am Südkopf

Den Mitgliedern von Bündnis 90/ Die Grünen scheint es in der neuen Bar am Südkopf gefallen zu haben: Bereits am Abend der Kommunalwahl feierten sie in der „X“-Bar in der Porschestraße 100. Am Abend der Bundestagswahl und der OB-Stichwahl treffen sich die Grünen ab 18.30 Uhr, um die Ergebnisse zu verfolgen.

Die Grünen treffen sich am Sonntag wieder in der X-Bar am Südkopf. Andreas Klaffehn (rechts) möchte sich bei den OB-Kandidaten für den fairen Wahlkampf bedanken. Quelle: Frank Richter/ Britta Schulze

PUG-Mitglieder verfolgen Wahl im Rathaus

Die PUG-Mitglieder verfolgen die Bundestagswahl und die Oberbürgermeisterwahl, allerdings findet kein gemeinsames Treffen wie bei der Kommunalwahl statt. Andreas Klaffehn und Velten Huhnholz sind wahrscheinlich in der Bürgerhalle des Rathauses. „Als OB-Kandidat möchte ich mich auch bei Dennis Weilmann und Iris Bothe für den fairen Wahlkampf bedanken und der Gewinnerin oder dem Gewinner gratulieren“, erzählte Klaffehn.

So können Bürger im Rathaus mitfeiern Zur OB-Stichwahl und Bundestagswahl können wieder einige Bürger in die Bürgerhalle des Rathauses. Der direkte Zugang ist nur mit dem Nachweis einer vollständigen Impfung, Genesung oder mit einem offiziellen Corona-Negativ-Test (Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden alt oder PCR-Test maximal 48 Stunden alt) möglich. Jeder und jede kann sich vor Ort persönlich über die eGuest-App oder über einen Kontaktbogen registrieren lassen, so lange die Kapazität in der Halle für erforderliche Abstände ausreicht. Im gesamten Rathaus gilt die Maskenpflicht, auf den Sitzplätzen kann die Maske abgenommen werden. Der Einlass erfolgt ab 17.30 Uhr über den Haupteingang Rathaus A.

Stephanie Scharfenberg verfolgt die Wahl zu Hause

Die Direktkandidatin der AfD Stephanie Scharfenberg verbringt den Wahlabend zu Hause mit ihrer Familie.

Volt lässt den Wahlkampf im kleineren Kreis ausklingen

Die Partei Volt trifft sich im „An Nam“ am Willy-Brandt-Platz ab 18 Uhr. Die Veranstaltung ist nur für geladene Gäste. „Wir lassen den Wahlkampf im kleineren Kreis ausklingen“, teilte Patrick Kompio von Volt mit.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig