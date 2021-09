Wolfsburg

Klaus Mohrs hat am 30. September seinen letzten Arbeitstag als Oberbürgermeister von Wolfsburg. Deshalb lud der scheidende Chef die Presse am Dienstag zu einem bewegenden Abschluss-Gespräch ein – während er mit dem Fahrrad Weggefährten seines Werdegangs in Wolfsburg besuchte. Die Radtour führte ein Stück weit in die Vergangenheit, aber sie eröffnete auch Ausblicke für die Zukunft. Los ging es am Klinikum.

Die Strecke vom Rathaus am Theater vorbei hinauf zum Krankenhaus auf dem Klieversberg ist für untrainierte Radfahrer eine echte Herausforderung. „Aber damit haben wir schon ganz zu Beginn das schwerste Stück hinter uns gebracht“, tröstete Klaus Mohrs. Er selbst ist trainiert und fuhr ganz vorbildlich mit Helm, was ihm Beifall von Klinikums-Direktor Wilken Köster und Chefarzt Dr. Wolfgang Klein einbrachte.

Im Gespräch vor dem Bettenhaus G ging es aber weniger um Unfälle als vielmehr darum, wie viele Patienten durch den Aus- und Umbau mittlerweile versorgt werden können. Mohrs war in der Verwaltung lange persönlich für das kommunale Krankenhaus zuständig. 63 Millionen Deutsche Mark investierten Stadt und Land laut Köster dort noch vor der Jahrtausendwende. „Es wurde sehr auf Funktionalität geachtet“, lobte Chirurg Dr. Klein. Die Einweihung der neuen Kinderklinik passt gerade noch so in Mohrs Amtszeit – sie findet am 27. September statt.

An der E-Tankstelle: VW-Immobilien-Geschäftsführer Meno Requard und Wendelin Göbel vom Vorstand der Wolfsburg AG warteten hier auf Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Quelle: Britta Schulze

Bei der nächsten Station traf Mohrs auf Meno Requard (VWI) und Wendelin Göbel (Wolfsburg AG). Dass die älteste Tankstelle Wolfsburgs zur ersten E-Tankstelle der City wurde, ist auch der Zusammenarbeit dieser Gesellschaften mit der Stadt zu verdanken. „Die Wob-AG wurde 1998 gegründet, da hatten wir eine Arbeitslosenquote von 18 Prozent“, erinnerte Mohrs. Im Zuge von E-Mobilität und Digitalisierung sind weitere Herausforderungen für die Schaffung neuer Arbeitsfelder entstanden. „Die E-Tankstelle symbolisiert die Kraft, die wir gemeinsam entwickeln“, so Mohrs.

Engagiert für Bildung und Jugendkultur

Weiter ging’s zur Neuen Schule und zum ehemaligen Hallenbad, das während Mohrs Wirkenszeit erst zum Jugendtreff und dann zum Kulturzentrum wurde. Alles Bereiche, in denen sich der Sozialpädagoge mit besonderem Eifer engagierte. Mit der reformpädagogischen Gesamtschule, in der sowohl Förderschüler wie auch Hochbegabte ihren Abschluss machen können, erfüllte sich für Mohrs Dank der Förderung durch Volkswagen ein großer Wunsch: die Schullandschaft breiter auszubauen. Gute Arbeit werde an allen Wolfsburger Standorten geleistet, betonte Mohrs: „In den letzten Jahren haben wir über 150 Millionen Euro investiert – und das wird weitergehen.“ Neben Schulleiter Dr. Klaus-Peter Nieschulz traf Mohrs auf den Geschäftsleiter Jens Hortmeyer, der zuvor lange Jahre als Chef im Stadtjugendring für den Jugendzeltplatz in Almke zuständig war. Auch dort hätte Mohrs eigentlich gern mit dem Rad noch einmal Halt gemacht. Er erzählte, wie es ihm gemeinsam mit Kalle Mohr und Hans-Jürgen Poppek gelungen war, Kritiker von dem Projekt zu überzeugen.

Am Hallenbad dankten Cinzia Rizzo (Tanzendes Theater Wolfsburg) und Andreas Plate (Hallenbad-Geschäftsführer) für die Förderung. Dass das Bad immer baufälliger wurde, sei für die Kultur ein Glücksfall gewesen, blickte Musiktechniker Plate 20 Jahre zurück. Mohrs erinnerte sich zudem an lange Diskussionen mit Jugendtreff-Aktionsräten in verrauchten Räumen. Seine Kinder hätten ihn danach in den Keller geschickt, wo er seine Klamotten in die Waschmaschine werfen sollte.

Was es leicht macht, in Wolfsburg zu leben

Sinnbild für Internationalität und Integration Wolfsburgs ist das Standbild „L’Emigrante“ vor dem Bahnhof, wo Mohrs auf Rocco Artale traf. „Ich habe viel von ihm gelernt und er ist ein guter Freund geworden!“ Artale erinnerte sich an die klimatische und menschliche Kälte, die ihn beim Ankommen 1962 erschreckt hatte, und lobte das moderne Konzept, das Mohrs mit auf den Weg brachte. Der OB gestand: „Mir hat es die gelungene Integration leichter gemacht, zu akzeptieren, in einer Stadt zu leben, die von Nazis gegründet wurde.“

Dabei hatte er sich im Jahr 1980 gleich ein bisschen in den Allerpark verliebt, wo er abends Akten aufarbeitete. Bei der Radtour sprach er am AOK-Stadion mit Ralf Kellermann über Frauenfußball, am Marriott-Hotel mit Aljoscha Nytsch über Tourismus und an der Badelandbrücke mit Dr. Horst Farny (Umweltamt), Dezernent Andreas Bauer und Dr. Gerhard Meier (WEB) sowie Planungsingenieur Sebastian Klaerding über die Renaturierung der Aller und den Hochwasserschutz. Allerdings nur sehr kurz, denn es ging gleich weiter zu Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide an den Hellwinkelterrassen und Stadträtin Iris Bothe an der Kita in der City. Klar: Die Wohnungsbauoffensive und der Kita-Ausbau prägten Wolfsburg unter Mohrs Führung.

Klaus Mohrs Name: Klaus Dieter Mohrs Alter: 69 Beruf: Diplom-Pädagoge Werdegang in Wolfsburg: Stadtjugenpfleger (1980 bis 1990), Leiter des Jugendamts (1990 bis 1999), Stadtrat (1999 bis 2001), Erster Stadtrat (2001 bis 2011), Oberbürgermeister (2012 bis 2021) Familie: verheiratet, zwei erwachsene Kinder, sechs Enkelkinder Hobbys: Radfahren, Reisen, Kultur

Dann war Schluss, pünktlich nach drei Stunden – trotz der unbefriedigenden Radweg-Situation. „Es gibt Nachholbedarf bei Sanierungen“, gestand Mohrs. Und natürlich gebe es noch viele weitere schöne oder wichtige Punkte in Wolfsburg, „aber ich habe mir Bereiche ausgesucht, an denen ich maßgeblich beteiligt war“, erklärte der scheidende Oberbürgermeister. Viel zu tun habe er auch selbst noch in den letzten Tagen. Eine wichtige Pflicht: Nächste Woche will er frühmorgens Schokolade an Mitarbeitende verteilen. „So richtig kann ich mir den Abschied noch gar nicht vorstellen“, sagt er. „Realisieren werden ich das wohl erst nach dem 30. September.“

Von Andrea Müller-Kudelka