Die Inzidenz in Wolfsburg hat die nächste kritische Marke von 150 überschritten. Ab diesem Wert sieht die Verordnung des Landes Niedersachsen weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen vor. Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) hat sich am Mittwochabend mit mahnenden Worten an die Wolfsburger Bevölkerung gewandt und bringt auch eine Ausgangssperre ins Gespräch. Der Appell im Wortlaut:

„Ein extremes Alarmsignal“

„Liebe Wolfsburger*innen, wir hatten gestern 42 Corona-Neuinfektionen in unserer Stadt und heute sind es 51. Das sind in zwei Tagen 93 Menschen die sich mit dem Virus infiziert haben – ein extremes Alarmsignal. Ich bitte Sie alle dringend vorsichtig zu sein und weiterhin konsequent die geltenden Coronaregeln einzuhalten. Nutzen Sie das gute Wetter und gehen Sie spazieren, aber da, wo sich nicht alle aufhalten. Gehen Sie morgens oder abends raus, wenn es nicht ganz so voll ist, das hilft Ihnen sich zu schützen.

Ausgangssperre „wichtig und notwendig“

Meiden Sie den Allerpark, denn dort ist es schon ohne Sie sehr voll. Achten Sie auf sich und auf Ihre Familie. Wir wissen, dass die meisten Ansteckungen im häuslichen und privatem Umfeld passieren. Ich werden morgen im Krisenstab eine Ausgangssperre für Wolfsburg besprechen, denn das halte ich bei der aktuellen Entwicklung für wichtig und absolut notwendig. Ich wünsche mir, dass Sie alle das Osterfest genauso diszipliniert feiern wie Weihnachten. Bitte halten Sie die Kontaktbeschränkungen und Abstands- und Hygieneregeln ein, sodass die Ansteckungszahlen nach Ostern wieder zurückgehen.“

