Tiergartenbreite

Wo ist Eule? Bernd Lang (71) aus der Nordstadt vermisst seinen entflogenen Nymphensittich. „Das Tier ist mir ans Herz gewachsen“, sagt der Rentner. Deshalb will er dem Finder des Vogels auch eine Belohnung von 300 Euro zahlen.

Seit Montag dieser Woche ist der Nymphensittich verschwunden. „Es war Unachtsamkeit“, räumt Lang ein. Als er an diesem Tag auf seine Terrasse in der Straße An der Tiergartenbreite trat, saß Eule wie so häufig auf seiner Schulter – „daran hatte ich gar nicht mehr gedacht“, erklärt der 71-Jährige. Der Vogel nutzte die Gunst des Augenblicks und flog davon.

Anzeige

Im vergangenen Jahr wurde Eule am Rabenberg wiedergefunden

Die Nachbarschaft hat Lang abgesucht, bislang gibt es aber keine Spur von Eule. „Sie kann überall und nirgends sein“, weiß der Wolfsburger. Im vergangenen Jahr war Eule schon einmal ausgebüxt, wurde dann am

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Wo ist Eule? Gemeinsam mit seinem Nymphensittich liest Bernd Lang regelmäßig die WAZ - jetzt ist der Vogel verschwunden. Quelle: privat

Rabenberg wiedergefunden und nach Hause zurückgebracht. „Momentan werden viele Leute im Urlaub sein, deshalb lohnt sich vielleicht auch ein Blick in den Garten der Nachbarn“, appelliert Lang an die Hilfe der Wolfsburger bei der Suche nach dem Nymphensittich. Der Vogel lebt seit vier Jahren bei ihm in der Tiergartenbreite. „Ich werde auch 300 Euro Finderloh zahlen“, stellt der 71-Jährige in Aussicht.

Wer Eule sichtet, könnte einen Fangversuch mit einem Tuch oder Hemd unternehmen. „So einfach schnappen kann man sie nicht“, weiß Lang. Noch ist der Rentner guter Hoffnung, dass Eule gesund aufgefunden wird. „Sie ist fit, gut ernährt und bei dem Wetter kann sie auch einige Zeit draußen überleben“, sagt Lang.

Wer den Nymphensittich entdeckt, kann sich bei der WAZ unter Telefon (0 53 61) 200 161 oder per E-Mail an redaktion@waz-online.de melden. Wir vermitteln dann den Kontakt zu Bernd Lang. Eule trägt einen Ring mit der Nummer: Z lll 2057 452.

Von Florian Heintz