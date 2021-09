Nur für Geimpfte geöffnet? Wolfsburger Tafel dementiert Gerüchte

Wolfsburg

„Nur noch Geimpfte bekommen Hilfeleistungen“ – dieses Gerücht über die Wolfsburger Tafel machte am Dienstag bei Facebook die Runde. „Das ist falsch“, dementiert der zweite Vorsitzende Hans Rühl auf WAZ-Nachfrage deutlich. Nach wie vor erhalte bei der Tafel jeder Lebensmittel – auch ohne Impfung, Genesenen-Nachweis oder Corona-Test.

„Bisher gibt es bei uns keine Einschränkungen“, betont Rühl. Einzig die Abstandsregeln und eine Maskenpflicht gelten für die Ausgabe von Lebensmitteln dienstags und freitags zwischen 12.30 und 14.30 Uhr auf dem Hof der Tafel. Rund 100 bis 120 Menschen nehmen das Angebot wahr. An den Regelungen soll sich auch nichts ändern – es sei denn, Stadt und Land sollten irgendwann neue Vorgaben machen.

Bei Facebook hieß es, die Tafel öffne nur noch für Geimpfte

Bei Facebook war am Dienstag das Gerücht herumgegangen, ein Mitarbeiter der Tafel habe bei der Lebensmittelausgabe erklärt, dass diese in Zukunft nur noch für Geimpfte öffne. Die Tafel mache von ihrem Hausrecht Gebrauch.

Rühl hat eine Erklärung dafür, wie es zu dem Missverständnis gekommen sein könnte: Tatsächlich habe bei der Ausgabe der Lebensmittel am Dienstag ein Mitarbeiter vor der Tür Werbung für die Impfangebote der Stadt gemacht. Die bietet noch bis zum 3. September Erstimpfungen gegen das Coronavirus ohne Termin in ihren Impfzentren an. „Wir haben das auch ausgehängt“, berichtet Rühl.

Die Tafel war lange Zeit pandemiebedingt geschlossen, viele der Mitarbeitenden sind bereits älter und gehören zur Corona-Risikogruppe. In dieser Zeit übernahm das Fanprojekt Wolfsburg die Lebensmittelausgabe. Seit Mitte April läuft die Tafel wieder komplett in Eigenregie.

Von Melanie Köster